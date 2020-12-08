ميلان أضاف سمبدوريا إلى ضحاياه

دوليه

أضاف ميلان مضيفه سمبدوريا الى لائحة ضحايا بعدما هزمه 2-1 أول من امس ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الايطالي، في حين تخطى نابولي مضيفه كروتوني بسهولة 4-0، وتعادل روما وساسوولو سلبيا.

وواصل الفريق اللومباردي عروضه المميزة رغم غياب نجمه الأول السويدي زلاتان ابراهيموفيتش متصدر لائحة الهدافين برصيد عشرة اهداف لاصابة تعرض لها في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر.

وسجل العاجي فرانك يانيك كيسييه (45 من ركلة جزاء) والاسباني سامو كاستييخو (77) لميلان والسويدي البين اكدال (82) لسمبدوريا. وعزز ميلان صدارته بثلاث نقاط جديدة رفع بها رصيده الى 26 نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه انتر. وحافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في البطولة أسوة بيوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية. وقد حقق ميلان ثمانية انتصارات وتعادلين، فيما فاز يوفنتوس خمس مرات وتعادل في مثلها.

وأجرى ستيفانو بيولي العائد لقيادة فريقه محليا بعد شفائه من اصابته بفيروس كورونا المستجد، خمسة تبديلات على التشكيلة التي قادها في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) للفوز على سلتيك الاسكتلندي 4-2 الخميس ما منحه بطاقة دور الـ32.

واحتسب حكم المباراة جيانباولو كالفاريسي ركلة جزاء لصالح ميلان سددها كيسييه بنجاح (45). ولم يهزم الـ«نيراتسوري» في مبارياته الـ18 في الدوري الايطالي التي عرف فيها كيسييه طريقه الى الشباك (فاز في 16 وتعادل مرتين).

وخطف البديل كاستييخو الهدف الثاني بتسديدة من مسافة مستفيدا من عرضية ريبيتش المتقنة (77). وعاد سمبدوريا الى أجواء المباراة بتقليص الفارق بهدف ايكدال الذي أحدث لغطا حول ما اذا كانت الكرة قد تجاوزت خط المرمى وهو ما أكده الحكم (82). لكن ذلك لم يحرم ميلان من الفوز.

وتخطى نابولي مضيفه كروتوني متذيل الترتيب بأقل جهد مطلوب وتغلب عليه 4-0. وسجل لورنتسو انسينيي (31)، والمكسيكي هيرفين لوزانو (58) والألماني دييغو ديمي (76) وأندريا بيتاغنا (90+1) الأهداف.

ولعب اصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد جاكوبو بيتروشيوني لخشونته الزائدة مع البرتغالي ماريو روي. وخطف نابولي المركز الثالث من يوفنتوس بعد تعادلهما بالنقاط (20 لكل منهما)، لكن فارق الأهداف صب لمصلحة الأول، فيما تجمد رصيد كروتوني عند نقطتين. واستعد نابولي بأفضل طريقة ممكنة لمباراته الحاسمة في يوروبا ليغ بعد غد عندما يستضيف ريال سوسييداد الاسباني في الجولة السادسة الأخيرة. ويتصدر نابولي ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن سوسييداد وألكمار الهولندي فيما يتذيل رييكا الكرواتي الترتيب بنقطتين.وتعادل روما المنقوص عدديا لأكثر من شوط مع ضيفه ساسوولو الرابع بدون أهداف.

ورفع ساسوولو رصيده الى 19 نقطة واصبح خامسا بفارق نقطة عن فريق العاصمة سادس الترتيب، بيد انه عجز عن اللحاق بانتر الثاني (21).

وتأجلت المباراة التي كانت مقررة بين اودينيزي واتالانتا بسبب هطول الامطار الغزيرة.

