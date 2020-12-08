ليل أوقف انتصارات موناكو

دوليه

استعاد ليل المركز الثاني في الدوري الفرنسي بفوزه 2-1 على ضيفه موناكو ملحقًا به الهزيمة الاولى بعد اربعة انتصارات متتالية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة أول من امس ليبقى على بعد نقطتين من المتصدر باريس سان جرمان، ومتقدما على ليون بفارق الاهداف بعد فوز الاخير على ميتز 3-1. وافتتح أصحاب الارض التسجيل عبر الكندي جوناثان ديفيد (53) قبل أن يضاعف التركي يوسف يازجي تقدمه (65) فيما سجل فريق الامارة هدف تقليص الفارق في الدقيقة الاخيرة عبر الايطالي الشاب بييترو بيليغري. ورفع ليل رصيده الى 26 نقطة في مركز الوصافة متقدمًا بفارق الاهداف عن ليون ونقطتين عن مرسيليا الثالث الذي لديه مباراتان مؤجلتان. وسقط نانت الرابع عشر سقوطا عظيما على ارضه امام ستراسبورغ المتواضع برباعية نظيفة. وحقق ليون فوزه الرابع تواليا بتغلبه على مضيفه متز بثلاثة اهداف مقابل هدف. ولم يخسر ليون في آخر تسع مباريات له في الدوري المحلي.