مرتضى: أتعرض للقهر.. والزمالك يدفع ثمن رحيلي

دوليه

ظهر مرتضى منصور في الجزء الأول من حملته للرد على قرار وزارة الرياضة في مصر بإيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسته وتعيين لجنة ثلاثية لتولي المهمة مؤقتا.وسجل مرتضى فيديو مدته ساعتين ونصف الساعة لكشف كل الحقائق وما أسماه المؤامرة ضده وضد الزمالك.ونشر الجزء الأول الذي وجه فيه شكره لجماهير القلعة البيضاء على دعمها له حتى بعد قرار إيقافه الذي قال إنه غير مفهوم من جانب وزارة الرياضة بداعي وجود مخالفات مالية ضد مجلسه.وتابع إنه يثق في عدالة القضاء المصري لذلك ينتظر إعادة الحق إليه في جلسة 13 ديسمبر الجاري حيث ستنظر المحكمة دعواه ضد قرار عزله من اللجنة الأولمبية وإيقافه 4 سنوات. وقال مرتضى أنه يتعرض للقهر منذ 6 أشهر لعدة أسباب، مضيفا أنه واجه المشكلات بعد إثارته أزمة لقب نادي القرن، ومشددا على أن قرار إيقافه «غير قانوني نهائياً لأن قانون الرياضة لا يسمح لوزير الرياضة والجهة الإدارية بإيقافه أو تجميده». وأضاف «كان يجب إخطاري بالمخالفات المالية للرد عليها وليس حل المجلس أو إيقافه».وأردف «اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري خالفت أيضا قرار تعيينها بإجراء تغييرات إدارية وإعادة رجال ممدوح عباس (الرئيس الأسبق) إذ يقتصر دورها على تعيين مدير تنفيذي جديد بعد اعتذار المدير التنفيذي السابق». وذكر أيضاً: «توابع رحيلي ظهرت سريعا الزمالك وجمهوره يدفعان الثمن فالفريق خرج بشكل مهين من كأس مصر وخسر دوري أبطال أفريقيا بفعل فاعل مع احترامي للأهلي فحكم الفيديو تم استبداله بآخر لإهداء البطولة للأهلي».