هل سنتفاءل رياضياً؟

محلية

نسبة 62 % تغيراً في أعضاء مجلس الامة أمر طيب و صحي من شأنه ان يدعم عملية القضاء على الكثير من المشاكل و الفساد الذي يئن منه المجتمع الكويتي .. فاليوم لا توجد حكومة رسمية بعد ان قدم رئيس مجلس الوزراء استقالته من الحكومة (مع وزرائه) وصدر مرسوم اميري بعقد الاجتماع الاول لمجلس الامه 2020 بحلته الجديدة . وهو أمر يجب ان نتابعه بكل حذر خصوصا في الشأن الرياضي؟ فمعنى ذلك ان لدى الحكومة الجديدة تسعة ايام (تقريبا) لكي نعرف من سيدير الحكومة الجديدة ومن سيتولى مسؤولية الرياضة رسميا؟؟؟

فهذا الموضوع جعلنا نخمن بعض الاسماء الاصلاحية في الشأن الرياضي فكما يقولون: «انهم موجودون اكثر من الهم على القلب» لكن هل سيكون المرشح (الوزير) ذي خبرة وشأن رياضي مقارنة بمن تم تكليف بعضهم سابقا وهم اولى ابتدائي رياضة؟؟؟ اجل نحتاج الى شخص ذي خبرة تجبرك على احترامه عند تعينيه... واكثر خوفي في هذا الموضوع ان يكلف وزير بمهمة وزارتين من ضمنهم هيئة الرياضة لاننا جربناها اكثر من مرة ففشل! فصدق قول : صاحب بالين كذاب!

ان ادارة الرياضة والشباب هي السمة الغالبة في اكثر التنظيمات الحكومية العربية الا انني افضل فصلهما عن بعض وجعل هيئة الشباب تتبع وزارة التربية (أفضل) او وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل... في حين يجب ان تستقل هيئة الرياضة من تبعية الحكومة حتى لا تصدم مع بعض اللوائح العالمية وتعتبر تدخلا ... فبالامكان ان تدار الرياضة بأكثر من طريقة او اسلوب بناء على نوع الرياضة وانتشارها في البلد.

فيمكن ان تسهم مدارس الكويت في انشاء وتنظيم بعض الالعاب الرياضية (مثل الجمباز) افضل من ان توكل للاندية لانها لعبة صعبة يجب ان تبدأ في مراحل سنية صغيرة.... إلخ . اي اننا ليس علينا ان نتبع تنظيما خارجيا لا يتناسب مع ظروفنا وقوانيننا والاهم من كل ذلك يجب ان نرى دور الحكومة في دعم الرياضيين كما حدث في نهاية الثلاثينيات عندما دعمت الحكومة درس التربية البدنية في مدارس ما قبل الاستقلال.... بس الله يوفقنا بقائد رياضي يحبه الجميع فالشخص الذي يحب الرياضة والرياضيين بالتأكيد سيجد العون منهم و سينجح بإذن الله... هل وصلت الرسالة للحكومة الجديدة وبالاخص سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد..... والله من وراء القصد.

