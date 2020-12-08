القادسية لاستعادة توازنه أمام النصر

محلية

يخوض النصر المتصدر اختباراً صعباً عندما يواجه القادسية اليوم على ستاد صباح السالم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري التصنيف والتي تشهد اليوم أيضاً مواجهتي الفحيحيل مع برقان والشباب مع اليرموك.

ويريد النصر القادم من فوز صعب على الساحل بهدف دون رد في الجولة الماضية أن يواصل نتائجه الإيجابية والاحتفاظ بالصدارة من أجل الدخول إلى دوري الدرجة الممتازة بمعنويات عالية، ويحتل «العنابي» القمة برصيد 23 نقطة بفارق 4 نقاط عن القادسية والسالمية اللذين يتقاسمان المركز الثاني. وسيظل النصر في الصدارة مهما كانت نتيجة مواجهة اليوم أمام الأصفر، وستكون مواجهة الليلة اختباراً للصلابة الدفاعية لفريق المدرب أحمد عبدالكريم، حيث لم يستقبل مرمى الفريق إلا هدفاً واحداً كان في المباراة الأولى أمام الشباب والتي انتهت بالفوز 2-1.

ورغم أن العنابي ضمن المشاركة في دوري الدرجة الممتازة، إلا أن الفوز على القادسية وتصدر المسابقة سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة من أجل المنافسة على اللقب الذي لم يحققه الفريق في تاريخه، أو على الأقل مزاحمة الكويت والقادسية والسالمية على المراكز الثلاثة الأولى التي اعتادت هذه الأندية على احتلالها في المواسم الأخيرة.

في المقابل، يدخل القادسية اللقاء برصيد 19 نقطة في المركز الثاني، والفريق قادم من تعادل مخيب مع اليرموك متذيل الترتيب بنتيجة 3-3، كما أن شباك الأصفر استقبلت 12 هدفاً في 9 مباريات، الأمر الذي يوضح الهشاشة الدفاعية للفريق، والتي ينبغي على المدرب الإسباني بابلو فرانكو معالجتها قبل انطلاق الدوري الممتاز، إذا ما أراد المنافسة على اللقب ووضع حد لسيطرة الكويت على اللقب في السنوات الأخيرة. ويتفوق القادسية في الجانب الهجومي بعد أن سجل مهاجموه 19 هدفاً هي الأعلي بين بقية الفرق.

وفي اللقاء الثاني، يحتدم الصراع بين الفحيحيل وبرقان على المركز العاشر الذي يتقاسمانه برصيد 10 نقاط لكل منهما مع مباراة أكثر للفحيحيل. وتعادل برقان مع خيطان سلبياً في الجولة الماضية، بينما خسر الفحيحيل من الكويت بهدف في الدقائق الأخيرة من المباراة. وسيخطو الفائز في مواجهة اليوم خطوة كبيرة نحو البقاء ضمن العشرة الكبار، بينما ستتراجع حظوظ الخاسر بشكل كبير.

وفي المباراة الثالثة، يريد الشباب تأكيد تفوقه هذا الموسم عندما يلتقي اليرموك صاحب المركز الأخير، ويمتلك الشباب 15 نقطة متساوياً مع الكويت والعربي، بينما حصد اليرموك نقطتين فقط احداهما من التعادل مع القادسية 3-3 في الجولة الماضية.

ويدخل الشباب المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه الثمين على التضامن بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

