الأصفر والأخضر في انطلاق دوري «الطائرة»

محلية

تنطلق اليوم منافسات دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة لموسم 2020-2021 باقامة مباراتين تجمعان الكويت حامل اللقب مع الجهراء في 05:00 مساء، والقادسية مع العربي في 07:00، وتقام المباراتان على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من قسمين على ان يحقق اللقب من يجمع اكبر قدر من النقاط.

وكان الكويت الساعي الى تحقيق بداية قوية اليوم، احرز جميع البطولات في الموسم الماضي بفوزه على كاظمة في نهائي 3 بطولات الموسم الماضي هي الدوري والكأس والبطولة التنشيطية كما توج الأبيض بلقب السوبر الاماراتي الكويتي ولقب السوبر المحلي وهو ما يجعله مرشحا أيضا الى التتويج هذا الموسم.

وأبرم الكويت عددا من الصفقات المميزة استعدادا للبطولة عبر التعاقد مع المحترف البرازيلي اليفاندرو اغويرا الى جانب ضم نجم العربي عبدالرحمن العتيبي ولاعب الساحل عبدالعزيز دشتي، فضلاً عن تجديد عقود نجومه الثلاثة عبدالله جاسم وعامر السليم وعبدالله بوفتين ليصبح الأبيض مكتمل الصفوف بوجود نجومه أيضاً سلطان خلف ويعقوب عدنان والمتألق عبدالعزيز نجم و«الليبرو» ابراهيم صفر.

في المقابل يريد الجهراء الصاعد حديثا الى دوري الاضواء تقديم عرض لائق امام الابيض القوي يمكنه من تأكيد أحقيته في التواجد مع فرق المقدمة.

وفي المباراة الثانية، تعود المنافسة التقليدية بين الأصفر والأخضر إلى الواجهة في ظل تقارب مستوى الطرفين اللذين تبادلا الانتصارات في مواجهاتهم الموسم المنقضي. ويشرف على الأصفر المدرب البحريني رضا علي الساعي إلى اعادة القادسية إلى منصات التتويج. وقال علي أن فريقه جاهز للمنافسة ولا يعاني من أي غيابات، مبيناً أن هدف الفريق هذا الموسم المنافسة الجدية على اللقب ، وأضاف :»نعلم بصعوبة المهمة بوجود فرق قوية في البطولة، أوراقنا مكشوفة للعربي مثلما نعرف نحن أوراقهم جيداً، لذلك فالمنافسة مفتوحة في لقاء اليوم الذي من المتوقع أن يكون قوياً وصعبا».

وفي الطرف الأخر يغيب عن العربي محترفه الجديد البلغاري فينيلين كادانكوف الذي تعاقد معه الأخضر مؤخراً بسبب عدم انتهاء فترة الحجر الصحي. ويعول مدرب الفريق الإيراني جواد شمامي على مجموعة من اللاعبين الشباب الساعين إلى اثبات مقدرتهم على المنافسة الجدية.

