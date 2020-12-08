فوز الجهراء والعربي في «السلة»

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عاد الجهراء إلى سكة الانتصارات بفوزه السهل على الساحل 96-55 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة الأول من القسم الثاني في منافسات المجموعة الأولى لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً انتصارا مهما للعربي على النصر 85-62.

وبهذه النتائج ارتفع رصيد الجهراء الى 13 نقطة في صدارة المجموعة كما رفع العربي رصيده الى 10 والنصر الى 9 والساحل 7. ويتأهل عن كل مجموعة الفرق الأربعة الأولى الى الدور الثاني الذي ستقام منافساته بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات على طريقة «المقص».

وجاءت مباراة الجهراء مع الساحل سهلة على الأول إذ لم يجد اي صعوبة في تجاوز منافسه بعدما انهى الربع الاول لمصلحته 25-7 . وواصل سيطرته على المباراة في الربع الثاني بعد تألق لاعبيه محمد اشكناني وعبدالعزيز الحميدي وسلطان السهو وسط محاولات من لاعبي الساحل لتقليص الفارق الا ان الجهراء انهى الربع الثاني 47-25.

ووسع الجهراء تقدمه في الربع الثالث بعدما انهاه لمصلحته 74-39 كما ترجم افضليته في الربع الأخير من المباراة وانهاها 96-55.

وفي المباراة الثانية، التي جمعت بين العربي والنصر، اقترب الأول من حجز بطاقة التأهل الى الدور الثاني بعدما هزم منافسه المباشر النصر 85-62 في مباراة نجح فيها الاخضر في تسيد المواجهة كاملة لمصلحته بعدما انهى الربع الاول متقدماً 20-13 والثاني 48-25 والثالث 71-46 واخيراً 85-62.

