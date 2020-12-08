القرني: سعداء بوجود المتطوعين القطريين في الأحداث الرياضية

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أكدت رشا القرني، مديرة إدارة القوى العاملة والمتطوعين في اللجنة المنظمة المحلية لبطولة دوي أبطال آسيا لمنافسات أندية شرق القارة أن هناك ردود فعل إيجابية للغاية حول الدعم الذي قدمه المتطوعون المنتسبون لبرنامج التطوع الخاص باللجنة العليا للمشاريع والإرث من قبل كافة المديرين الفنيين، حيث لعب المتطوعون دوراً جوهرياً في العمليات المختلفة، مضيفة: «نحن سعداء للغاية أن تتاح لنا الفرصة للتعلم من تجاربنا ومشاركاتنا السابقة في تنظيم البطولات، وذلك بغرض تحسين مستويات أعمالنا باستمرار».

وذكرت أيضاً: «أصبح متطوعونا على دراية جيدة بمهام عملهم ، وتمكننا مثل هذه التفاصيل من التخطيط بفاعلية للمهام اليومية لأعمالنا ولتقديم الدعم اللازم لمجموعات الفرق في مختلف المجالات».

وأفادت القرني في حوار خاص للموقع الإلكتروني للاتحاد القطري لكرة القدم ان اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام هو بمثابة رد الجميل للمتطوعين واعترافاً بجهودهم الكبيرة في إنجاح جميع الأحداث المختلفة التي يشاركون فيها، مؤكدة:”بهذه المناسبة قمنا باستضافة حدث كبير في ستاد خليفة الدولي على هامش مباريات دوري أبطال آسيا لشرق القارة، حيث هدفنا في استغلال هذه المناسبة العظيمة لتقديم الشكر لكافة المتطوعين والاحتفاء بهم وبجهودهم في تقديم الدعم للجنة العليا للمشاريع والإرث في تنظيمها للفعاليات الرياضية منذ 2018».

وتابعت: «تمثل هذه الفعالية فرصة كبيرة لإشراك المتطوعين من المجتمع المحلي والمنطقة والعالم في الأجواء والثقافة القطرية وإلهاب حماسهم في انتظار كأس العالم 2022، فمن شأن مشاركة هذه المجتمعات كمتطوعين ومشاهدين في احتفالات يوم التطوع العالمي 2020 تعزيز إحساسهم بالمسؤولية أمام الدور المتنامي الذي تلعبه قطر كدولة رائدة في كرة القدم على مستوى العالم».

وبينت: «لدينا 160 متطوعاً في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 (القسم الشرقي والغربي) يقدمون لنا الدعم اللازم لاحتضان هذا الحدث الكرويّ المهم في الستادات الأربعة التي تقام فيها المباريات، حيث تم توزيع المتطوعين على 5 نطاقات وظيفية هي عمليات الإعلام، والقوة العاملة، والاعتماد، والأمن، والصحة والسلامة،وتضم هذه المجموعة طيفاً متنوعاً من المتطوعين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ونحن سعداء جداً لتواجد الشباب القطري في الفريق إلى جانب العنصر النسائي الداعم بقوة لجهودنا في برنامج التطوع».

واردفت قائلة:” ستتواصل الفرص التطوعية بالظهور وسيلعب المتطوعون دوراً مهماً في المستقبل بعد اختتام بطولة كأس العالم 2022، إذ يتمثل هدفنا في إنشاء برنامج مشاركة لكافة المتطوعين في كافة أرجاء قطر، فنحن نريد أن نحفز الجميع ونلهمهم ليكونوا جزءاً من هذه الحركة الاجتماعية الكبيرة، ويسعدنا كثيراً أن نرى العديد من متطوعٌينا يعودون المرة تلو الأخرى لدعم جهودنا في استضافة الأحداث الرياضية».

