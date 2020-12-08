العربي وكاظمة في «اليد»

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يخوض العربي اختبارا قوياً امام كاظمة في 07:15 مساء اليوم ضمن الجولة الثالثة من دوري الدرجة الاول لكرة اليد والتي تشهد لقاء آخر يجمع القرين مع خيطان في 05:30، وتقام المباراتان على صالة نادي الكويت. في المباراة الاولى، يريد العربي صاحب 4 نقاط من انتصارين في الجولتين الماضيتين، مواصلة انتصاراته والانفراد بصدارة البطولة، فيما يطمح كاظمة (3 نقاط) الساعي بقوة إلى العودة إلى المنافسة، إلى عرقلة منافسه والظفر بنقطتي اللقاء. وكان العربي حقق الفوز على برقان في الجولة الاولى، قبل أن يهزم السالمية في الجولة الماضية ليؤكد استعداده للدخول إلى دائرة المنافسة. ويدرك مدرب الفريق الجزائري سعيد حجازي صعوبة المهمة في ظل تألق خصمه الذي تعادل مع السالمية في افتتاح البطولة ثم تفوق على القرين الأمر الذي يؤكد أن اللقاء سيشهد ندية واثارة كبيرتين. وفي المباراة الثانية يسعى القرين وخيطان اللذين انهزما في الجولتين الماضيتين ويدخلان اللقاء دون رصيد من النقاط، إلى تحقيق الفوز الأول في البطولة.