بيراميدز تعاقد مع الشيخ

دوليه

أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده رسميا مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر. ووقع الشيخ لمدة 3 مواسم بعد تعثر انضمامه للزمالك الذي حصل على توقيع اللاعب قبل أن يعلن التراجع عن الصفقة. وفسخ الشيخ عقده بالتراضي مع الأهلي قبل أن يرحل إلى بيراميدز. وأغلق بيراميدز صفقاته الجديدة بعد التعاقد مع رمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنكليزي وشريف إكرامي وأحمد فتحي في انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع الأهلي وكريم الطيب مهاجم أسوان ومحمود صابر عبد المحسن مهاجم النجوم بجانب الفلسطيني محمود وادي من المصري.