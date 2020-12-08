loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بيراميدز تعاقد مع الشيخ


أعلن نادي بيراميدز المصري تعاقده رسميا مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر. ووقع الشيخ لمدة 3 مواسم بعد تعثر انضمامه للزمالك الذي حصل على توقيع اللاعب قبل أن يعلن التراجع عن الصفقة. وفسخ الشيخ عقده بالتراضي مع الأهلي قبل أن يرحل إلى بيراميدز. وأغلق بيراميدز صفقاته الجديدة بعد التعاقد مع رمضان صبحي قادما من هيدرسفيلد الإنكليزي وشريف إكرامي وأحمد فتحي في انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع الأهلي وكريم الطيب مهاجم أسوان ومحمود صابر عبد المحسن مهاجم النجوم بجانب الفلسطيني محمود وادي من المصري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة