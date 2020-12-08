الأزمات الإدارية تضرب الزمالك

دوليه

دخل الزمالك المصري في نفق الأزمات الإدارية بعد أيام من إيقاف مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة ثلاثية لإدارته.وتقدم عبد الحليم علي عضو لجنة الكرة بالزمالك ومدير الكرة باستقالته من منصبه بشكل مفاجئ بسبب المشاكل الإدارية التي يعانيها النادي. وجاء ذلك بعد فشل موسم انتقالات الزمالك حيث لم ينجح النادي سوى في ضم التونسي حمزة المثلوثي الذي وقع في عهد مجلس الإدارة السابق.كما تقدم المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة التي تدير النادي باستقالته بعد الانتقادات التي تعرضت لها اللجنة خلال الساعات الماضية للسبب ذاته. وهناك محاولات تجرى لإقناع الثنائي بالتراجع عن الاستقالة خاصة في ظل الموقف الذي يمر به النادي حاليا.من جانبه أبدى أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بالزمالك استيائه مما أسماه حرب الشائعات التي تواجه اللجنة المؤقتة في الوقت الحالي. وقال «منذ أن تولينا المهمة قبل أقل من أسبوع نتعرض لكل أنواع الفتن والشائعات والتشكيك وأطالب الجماهير بمساندة كيان الزمالك ولدينا إصرار على العبور بالنادي من هذا المأزق».وأضاف: «مهمتنا أن نحافظ على استقرار الزمالك وأنا أحد أبناء النادي بجانب باقي عناصر لجنة الكرة واللجنة المؤقتة والجميع يعمل من أجل مصلحة الكيان».وعن تجديد عقد فرجاني ساسي.