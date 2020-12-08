«فالكون- 9» حمل أول تجربة كويتية إلى الفضاء

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أطلق، اول من أمس الأحد، صاروخ «فالكون-9»، المصمم من قبل شركة «سبيس أكس»، من مركز كينيدي للفضاء في الولايات المتحدة، حاملاً معه تجربة صممها طلاب في الكويت لتسليمها إلى رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية للقيام بتنفيذها في الفضاء نيابة عن الطلبة، بمبادرة من المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وتمثل التجربة حدثاً تاريخياً يعزز من مكانة الكويت ويضعها على خريطة الفضاء العالمية.

واحتفل المركز العلمي بهذا الإنجاز بإقامة فعالية خاصة لعرض لحظة انطلاق صاروخ فالكون-9 إلى الفضاء.

وصرحت مدير عام المركز العلمي رنا النيباري خلال الفعالية «فخورون بنجاح إطلاق أول تجربة علمية كويتية إلى الفضاء قام بها طلابنا الذين أظهروا قدرتهم على النجاح والمثابرة، واستمروا بالعمل حتى خلال الظروف الصعبة هذا العام. ويسعدنا اليوم أن نحتفل بهذا الإنجاز التاريخي».

من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في الكويت ألينا رومانوسكي في تغريدة لها عبر «تويتر»: اليوم أول تجربة علمية من الكويت إلى المحطة الفضائية حيث أنشأ أربعة طلاب من الكويت تجربة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ.. انه مثال رائع آخرعلى شراكة المؤسسات الأميركية والكويتية لتعزيزتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

أما مؤسس ومدير عام شركة الفضاء المداري د. بسام الفيلي فقد أكد أن: «الإنجازات والابتكارات في مجال الفضاء هو حديث الساعة في نطاق العلوم والتكنولوجيا على مستوى العالم، ونحن فخورون بدعم المركز العلمي في خلق هذه الفرصة لتمكين شبابنا وتعليمهم المهارات ليساهموا في الجهود المبذولة في تطوير وتقدم مجال الفضاء من أجل تحسين جودة الحياة على الارض».

وأضاف: «مع انطلاق أول تجربة كويتية إلى محطة الفضاء الدولية، يسعدنا أن نشعل شغف الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا وخصوصاً مجال الفضاء. تجربة الكويت ليست فقط لإطلاق أحلام الطلبة، بل لإطلاق الخطوة الأولى لدخول الكويت في قطاع الفضاء أسوة بالدول المتقدمة». الجدير بالذكر أن هذه التجربة قد اختيرت من مسابقة أقامها المركز العلمي خلال فعالية شهر الفضاء 2019، بهدف قياس تأثير الجاذبية الصغرى على نمو بكتيريا إي كولاي واستهلاكها لثاني أكسيد الكربون. وذلك بالتعاون مع شركة الفضاء المداري، الشركة الأولى في العالم العربي التي تتيح الوصول إلى الفضاء من خلال تقنية الكيوب سات، وكان باب المنافسة مفتوحا أمام جميع الطلاب من جميع المستويات المدرسية، ليتم اختيار الفائز من قبل لجنة من العلماء والمعلمين المرموقين. وتم اختيار الفريق الفائز، المكون من الطالبين عمر قمورية وملك عبدالله، لجدوى فكرتهما واحتمالية تحقيق نتائج التعلم. كان الطالبان من خريجي المدرسة الأميركية في الكويت عام 2019. وبجانب هذه المسابقة، أجريت أخرى بين الطلبة في الكويت لتصميم شعار للتجربة فازت بها الطالبة حوراء ميرزا.

