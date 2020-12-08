الصوت الواحد أسقط الفاسدين!

الاخيرة

أحد الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها شعوبنا العربية في بلدان كالعراق وسورية وليبيا واليمن، أنها لم تحاسب الأحزاب والقوى السياسية على أخطائها، عندما كانت خارج منظومة الحكم، لذا فوجئت لاحقاً بكم القمع والضيق بالرأي الآخر لديها عندما وصلت.

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في عام 1992 أحضرت معي من الكونغرس الأميركي مشروعاً لنظام «لجنة القيم» البرلمانية، وأوصلته للنائب الفاضل علي البغلي، الذي تبناه وطرحه في المجلس، ولاحقاً تبناه النائب الفاضل عبدالوهاب الهارون، وكان يقصد منه الحد من الفساد التشريعي، وقد رفضته وشنعت عليه بعض قيادات القوى السياسية، فانتشر الفساد في البرلمان لغياب المحاسبة كانتشار النار في الهشيم، ولم نسمع اعتذاراً أو اعترافاً بخطأ ذلك الرفض، ومازلنا نأمل أن يتبنى البرلمان الإصلاحي القائم ذلك المشروع في جلساته الأولى.

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في عام 2006 دعت بعض القوى السياسية لنظام 5 دوائر بحجة أنه سيقضي على ظواهر شراء ونقل الأصوات والفرعيات، وكتبنا وقلنا آنذاك إن تقليل عدد الدوائر وتكبيرها أمر غير مسبوق في الديموقراطيات الأخرى، التي «تزيد» عدد الدوائر فيها مع تزايد عدد السكان، وأن ذلك التغيير سيزيد عقلاً ومنطقاً من تفشي تلك الظواهر، لا الحد منها، وهو ما حدث، ولم نسمع اعتذاراً، أو إقراراً بذلك الخطأ الجسيم!

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وفي عام 2011 دعت القوى السياسية الشباب إلى الخروج للشوارع، واقتحام المباني الحكومية، وذكرنا آنذاك أن من يملك إخراج الشباب قد لا يملك قرار إرجاعهم، وأن هذا ما حصل في دول الربيع العربي، وقد انتهى الأمر بوجود القيادات السياسية بالمهجر، وشباب الحراك بالسجون، ولم نسمع كذلك إقراراً بالخطأ أو الاعتذار عنه.

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في عام 2012، صدر مرسوم الضرورة بالصوت الواحد، وكتبنا وقلنا آنذاك إن التعامل الدستوري والصحيح مع ذلك المرسوم هو النزول للانتخابات عبر الصوت الواحد، وإسقاطه عبر التصويت ضده، خاصة أن الانتخابات السابقة التي جرت قبل مدة قصيرة أوصلت 36 نائباً معارضاً للبرلمان، ومن ثم فسترجع قطعاً القوى السياسية للبرلمان بعدد يكفي ويزيد لإسقاطه، رفضت القوى ذلك المقترح، وقررت مقاطعة الانتخابات، وأثبتت الأيام الخطأ الفادح لقرارهم، وصحة ما اقترحناه عليهم، ومرة أخرى لم نسمع اعتذاراً أو إقراراً بالخطأ، فإلى متى؟!

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آخر محطة: روجت بعض قيادات القوى السياسية أن الصوت الواحد هو سبب تفشي الفساد، وها هي انتخابات الصوت الواحد تأتي بعاصفة إصلاح ومحاربة فساد غير مسبوقة بتاريخ الحياة السياسية الكويتية منذ بدئها، فهل سنسمع اعتذاراً أو تغييراً بالقرار؟! لا أعتقد!

