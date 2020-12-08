دراسة علمية .. دواء «مونلوبيرافير» يمنع انتقال «كورونا»

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كشفت دراسة أجراها باحثون في معهد العلوم الطبية الحيوية بجورجيا الأميركية الى أن العالم يحتاج في مواجهة فيروس كورونا المستجد الى علاجات تقلّل من خطر مضاعفات الاصابة بالوباء الى جانب اللقاحات فيما أكد باحثو الجامعة الأميركية أن تناول مضاد الفيروسات عن طريق الفم، يمكنه منع تفشي «كوفيد-19». وقال معدّو الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «نيتشر مايكروبيولوجي» العلمية أن الدواء المضاد للفيروسات «مونلوبيرافير» بمقدوره منع انتقال فيروس كورونا في غضون 24 ساعة.

وبحسب المشرف على الدراسة د.ريتشارد بليمبر فان العقار الفعال ضد فيروس الانفلونزا قادر على وقف اطلاق أو انتقال «كوفيد-19» نظرا لفعاليته ضد الفيروسات التنفسية. وأضاف بليمبر «لاحظ العلماء بعد اخضاع حيوانات مصابة بالفيروس التاجي للدواء أنه قلّل من كمية الجزيئات الفيروسية، وهو ما يعني بالضرورة تخفيض فرص انتقال العدوى». وللعقار وفق الباحثين مزايا مهمة، أولها أنه يمنع ظهور الأعراض الشديدة لـ«كوفيد-19» كما أنه يقصّر من مدة الفترة المعدية ويخمد «الفيروس» بسرعة وبمقدور الدواء أن يقلل من تكاثر الفيروس داخل الجسم وبالتالي تخفيض «الحمل الفيروسي» بشكل كبير لدى المرضى. واذا لم يكن هناك فيروس كافٍ في الجسم فسوف يعاني المرضى من أعراض أقل قوة، ان وجدت كما سيكونون أقل عرضة لاصابة الآخرين من حولهم.

