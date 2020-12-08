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الضحية الحقيقية! مسعف من الصليب الأحمر اللبناني يحتضن طفلة فقدت والديها في حادث سير مأساوي وقع في جنوبي بيروت الليلة قبل الماضية. الصورة المؤثرة نشرتها على تويتر جمعية «يازا» المتخصصة بالتوعية من حوادث الطرق، بالاضافة الى صورة أخرى لوالدي الطفلة اللذين توفيا في الحادث.



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