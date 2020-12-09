أمر أميري بتعيين صباح الخالد رئيساً للوزراء

أول النهار

صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وجاء في نص الأمر الأميري: بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 6 ديسمبر 2020 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي: «مادة أولى- يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم»، ونصت المادة الثانية «على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية». واستقبل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث قدم لسموه خالص الشكر والعرفان على الثقة الغالية التي أولاها إياه سموه بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة سائلا المولى تعالى العون والسداد ببذل كل ما فيه الخير للبلاد معاهدا سموه وسمو ولي عهده الأمين أن يبقى متمسكا بالدستور والقوانين وأن يظل عند حسن ظنهما لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن راجيا من الله عزوجل أن يعينه على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية لمواصلة مسيرة التقدم والنماء للوطن العزيز.

