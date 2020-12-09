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أول النهار

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النواف بحث والصالح تعزيز التعاون للحفاظ على الأمن


استقبل الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف نائب رئيس الحرس الوطني في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بوزير الداخلية وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والحرس الوطني بما يكفل الحفاظ على امن الكويت وتقديم الدعم والاسناد لجهات الدولة.
وخلال الزيارة قدم وزير الداخلية التهنئة للنواف على ثقة القيادة السياسية وتعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الكويت ورفعتها.


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