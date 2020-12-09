الخالد رئيساً للوزراء: متمسك بالدستور والقانون

الأولى

صدر امر اميري امس بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الحكومة الجديدة وعرض اسمائهم على سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد لاصدار مرسوم تعيينهم.

واستقبل سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي قدم لسموه خالص الشكر والعرفان على الثقة الغالية التي اولاها اياه سموه بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح اعضاء الوزارة الجديدة سائلا المولى تعالى العون والسداد ببذل كل ما فيه الخير للبلاد. وعاهد سمو رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو وسمو ولي العهد ان يبقى متمسكا بالدستور والقوانين وأن يظل عند حسن ظنهما لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، راجيا من الله عز وجل ان يعينه على تحمل اعباء هذه الأمانة والمسؤولية لمواصلة مسيرة التقدم والنماء للوطن.

وما ان بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء خطوات تشكيل حكومته الجديدة حتى اطلق عدد من النواب «فيتو سياسيا» للحيلولة دون اعادة الوزير السابق انس الصالح الى الفريق الحكومي الجديد، فيما تبحث الحكومة عن نائب اسلامي او من الشيعة كوزير محلل.

وبشأن «حسم» منصب رئيس مجلس الأمة اعلن النائب محمد المطير تنازله أمس عن الترشح لانتخابات مجلس الأمة.

وقال في بيان له: استجابة للرغبة الشعبية بتوحيد الصف النيابي أعلن تنازلي عن الترشح لانتخابات الرئاسة.

الى ذلك برر النائب محمد المطير الخلافات التي حدثت في الاجتماع بقوله: من يعتقد ان السعي لتغيير رئيس المجلس شخصاني فاما انه لا يتابع الواقع السياسي او انه مغلوب عليه بعرض من الدنيا قليل، ومن يتوهم الوصول الى صيغة توافقية بين ممثلي الشعب الاحرار من اول اجتماع بينهم فهو لا يفهم الطبيعة البشرية او انه اسير التبعية ولم يعش اجواء الحرية.

ويسعى عدد من النواب الذين اجتمعوا في ديوان النائب بدر الداهوم اول من امس الى ازالة الخلافات التي حدثت بينهم وستتضح الرؤية خلال الاجتماع الثاني الذي يعقد اليوم في ديوان النائب د.عبدالكريم الكندري الذي دعا النواب الى تقديم تنازلات والتنسيق والتوافق من اجل الشعب الذي انتخبهم.

ومن المتوقع الاعلان اليوم عن دعم النائب بدر الحميدي في انتخابات الرئاسة.

من جهته، استشهد النائب يوسف الفضالة بالآية الكريمة «قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ» في تعليق منه على صورة تجمعه والنائب بدر الحميدي الذي قد زاره الأول من اجل تقديم المباركة على النجاح في اشارة منه بتأييده للحميدي بانتخابات رئاسة مجلس الامة.

بدوره، قال النائب مهند الساير ان مشاركته في اجتماع النواب التنسيقي ايماناً بأن العمل الجماعي هو نواة الاصلاح للمؤسسة التشريعية تحقيقاً للتطلعات الشعبية التي عبّر عنها الناخبون في صناديق الاقتراع للتغيير متأملاً خلال الأيام القادمة الوصول لحل توافقي يحقق هذه الرغبة، مشيرا الى ان العمل الفردي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحقق الغاية النبيلة من ذلك.

من ناحيته، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي: انا متفائل باجتماع الكندري اليوم وحريص الا ندخل جلسة الافتتاح الا باتفاق من المجموعة والاغلبية على تفاصيل وآليات تغيير رئاسة مجلس الامة وكذلك الاتفاق على مشاريع وقوانين اصلاحية تعطي الشعب جرعة امل وتمضي بنا نحو مستقبل افضل.

وأعلن النائب بدر الداهوم عن عزمه تقديم استجواب لوزير الداخلية السابق انس الصالح في حال عودته ومن محور واحد فقط «عدم صلاحيته للمنصب الوزاري». واضاف: الحكومة التي تقبل اعادة توزير عليه غضب شعبي ومخالفات جسيمة وكان يعمل مفتاحا انتخابيا لمرشحين مثل احمد الفضل وغيره هي التي تبحث عن التأزيم.

وأعلن النائب محمد الراجحي عزمه استجواب وزير الداخلية انس الصالح ان عاد لوزارة الداخلية بالحكومة الجديدة، مؤكدا انه سيكون من محورين الأول السماح بالتأثير على ارادة الناخبين وشراء الأصوات، والثاني اقصاء وظلم الكفاءات من القياديين، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء لقراءة نتائج الانتخابات والبعد عن التأزيم بتغيير وزير الداخلية.

بدوره، اكد النائب حمدان العازمي ان عودة الوزراء «التأزيميين» في التشكيل الحكومي الجديد ستكون بداية غير موفقة لحكومة تنشد التعاون مع المجلس الجديد بمخرجاته المغايرة، مضيفا: وسنؤيد استجواب الأخ بدر الداهوم لأنس الصالح في حال عودته وزيرا للداخلية خاصة اننا صوتنا بطرح الثقة فيه مرتين متتاليتين.

من ناحيته قال النائب مهلهل المضف انه لا خيار الا باتفاق نيابي على مرشح للرئاسة يعكس إرادة التغيير الشعبية التي عبرت عنها الصناديق وهذه مسؤولية وأمانة عظيمة تستوجب الا يخذل نواب الأمة تطلعات الشعب نحو التغيير.

وتساءل المضف: كيف تمنح الثقة لوزير الداخلية الذي استهان بارواح المواطنين عندما لم يوفر الحماية لمواطنة قتلت، ووقف متفرجاً على التجمعات البشرية للفرعيات المخالفة للقانون بالاصل. وقال النائب صالح المطيري انه لا تعاون مع حكومة بوجود الوزير انس الصالح الذي ساهم بانتقائية شطب المرشحين الاصلاحيين وعدم شطب مرشحين فاسدين والصمت المريب عن شراء الأصوات والذمم.

بدوره، اكد النائب مرزوق الخليفة ان التعاون مع رئيس الوزراء المكلف سيبقى مرهوناً بموقفه من استحقاقات سياسية في مقدمتها انتخابات الرئاسة، قانون العفو الشامل، ملفات الفساد، اطلاق الحريات المقيدة، تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وقضية الكويتيين البدون. واضاف: ان غيّر نهجه السابق تعاونّا وان استمر فاللقاء سيكون على منصة الاستجواب.

وفي حين اطلق النائب مبارك الخجمة وعودا بفتح ملفات الفساد ومحاسبة من سرق المال العام، وتمنى النائب احمد الحمد من سمو رئيس الحكومة اختيار وزرائه بعناية ودقة بناء على الكفاءة والجدارة والاستفادة من التجارب السيئة لبعض وزراء الحكومة السابقة.

وقال في تغريدة له: مثال عن التجارب السيئة الواضحة وتردي الاداء هو وزير الكهرباء الذي افرغ الوزارة من الكفاءات واتخاذ جملة من القرارات غير المهنية التي اثرت في الأداء العام للوزارة.