مصر والإمارات: نقدر جهود الكويت في رأب الصدع الخليجي والعربي

الأولى

أبوظبي- الوكالات: اعربت الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية عن دعمهما وتقديرهما لجهود الكويت في رأب الصدع العربي وإنهاء الأزمة الخليجية حيث اعربت أبوظبي عن تطلعها إلى قمة خليجية ناجحة وأملت القاهرة في حل شامل للأزمة. وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده تثمن جهود الكويت والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي. وقال قرقاش على حسابه الرسمي في تويتر أمس الإمارات تدعم المساعي السعودية الخيّرة بالنيابة عن الدول الأربع.

وشدد على أن الإمارات تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة.

وتابع المسؤول الإماراتي نتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

وفي القاهرة أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب الكويت لحل الأزمة الخليجية، وذلك في أول تعليق رسمي.

وأكد حافظ على تقدير مصر لجهود الكويت المبذولة لرأب الصدع العربي وتسوية الأزمة الناشبة منذ سنوات عدة بين قطر ودول الرباعي العربي، في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية. وأضاف نأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج جميع أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه. وأشار إلى أن مصر تؤكد في هذا المقام بأنه انطلاقا من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائما في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.