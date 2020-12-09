صباح الخالد.. «الثقة زادت»

وطن النهار

مازالت تعهدات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وهو يعتلي منصة الاستجواب في المجلس السابق حاضرة في الأذهان حين أطلق «لاءاته» الاربعة في حال قدر له مواجهة اي مساءلة سياسية حيث قال: « لا للدستورية لا للشطب لا للاحالة للتشريعية ولا للجلسة السرية».

تعهدات بعثت الكثير من الثقة برئيس الحكومة وأكدت أن في جعبته الكثير ليقدمه للوطن والشعب الأمر الذي استحق عليه نيل ثقة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس بتعيينه رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

سمو رئيس مجلس الوزراء حمل كلمات وتوجيهات القيادة السياسية بأمانة وحرص واقسم مرارا وتكرارا على احترام الدستور، واحترام حق الاستجواب ليقينه التام بأن الاستجواب يعود بالنفع والفائدة على الاداء الحكومي.

ولم تكن مرافعته في الاستجواب الأخير إلا دلالة على نهجه وطريقة تفكيره العالية خاصة عندما أكد أنه ليس «من طلابة الكراسي» وكذلك قوله: كل يوم أقرأ اللوحة التي وضعها عبدالله السالم، رحمه الله، على قصر السيف «لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك» على الأقل اربع مرات.

وكان التعاون بين السلطتين اساس عمل سموه ومكافحة الفساد والبحث عن الاخطاء والتجاوزات وايجاد حلول لها دليل على ما يملكه سموه من موازنة الامور وسعيه لتصحيح الاوضاع والسير بطريق الاصلاح، فهو القائل: «أعترف أننا نخطئ وسنخطئ فنحن بشر نجتهد، ودلوني على الصواب وسأكون أول الساعين له معكم»

كما ان تعهدات سموه بالمحافظة على المال العام كانت حاضرة وبقوة في أغلب خطاباته وتصريحاته ولا أبلغ من قوله : «كل كلام صاحب السمو في يوم القسم رسائل في رقبتي ولن اسكت عن اي قضية فيها اعتداء على المال العام او اي تطاول على المواطنين، نعم هذه مسؤولية، وسأستمر هكذا إلى آخر عمري».

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء دائما أن المحافظة على الرخاء تتمثل في أمرين مهمين هما مضاعفة العمل والإنتاج لتنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر دخل بديلة وترشيد الإنفاق والاستهلاك، إذ ينبغي أن يبدأ في الجهات الحكومية من خلال إجراءات مدروسة وجادة مع التأكيد على عدم المساس بالمظلة الاجتماعية للمواطنين وضمان أسباب الحياة الكريمة لهم.

ولم يغب الشأن الخارجي عن ذهن سموه فهو يدرك تماما حجم التحديات الجسيمة والمخاطر المحدقة على مستوى تطورات الأحداث في منطقتنا ما يستوجب معها العمل وبكل الجهد لضمان أمننا واستقرارنا والحفاظ على مصالحنا، فالكويت ستبقى كما كانت دائما ساعية للخير والسلام.

