من هو رئيس الوزراء؟

وطن النهار

سمو الشيخ صباح الخالد من مواليد الكويت عام 1953، وحاصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الكويت عام 1977.

التحق بوزارة الخارجية عام 1978 بدرجة ملحق دبلوماسي وعمل في الإدارة السياسية - قسم الشؤون العربية، من عام 1978 إلى 1983، ثم التحق بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة بين عامي 1983 و1989.

عمل الشيخ صباح الخالد سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبًا للبلاد لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 إلى 1998، شارك خلالها في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى عام 1998.

في عام 1998، صدر مرسوم بتعينه رئيسًا لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير.

عين وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو 2006، ومارس عام 2007، ثم وزيرًا للإعلام في مايو 2008 ويناير 2009.

تسلم الشيخ صباح الخالد حقيبة وزارة الخارجية عام 2011، وعين في فبراير 2012 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

أعيد تعيينه في ديسمبر عام 2012 نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

في يناير 2014 صدر المرسوم الأميري بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

في ديسمبر 2016 أعيد توليه الحقيبة الوزارية وفي ديسمبر 2017 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.

في 19 نوفمبر 2019 اصدر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة.

في 6 اكتوبر 2020 جدد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء.

