أولويات صباح الخالد في المرحلة المقبلة

وطن النهار

الاستمرار بمواجهة جائحة كورونا والحد من تداعياتها.

معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني والمالية العامة لضمان استدامة الرخاء في الدولة.

قانون تعديل أحكام قانون المرور الذي يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات ويضفي مزيدا من الانضباط والالتزام على الطرقات.

قانون إقامة الأجانب الذي سيقضي على ما يعرف باسم تجارة الإقامات والاتجار في البشر وقانون الاستيراد.

قانون تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والذي يتيح آلية السداد الفوري لمخالفي الاشتراطات الصحية وغيرها من مشروعات القوانين العاجلة.

انشاء هيئة عليا للانتخابات.

تحسين مؤشرات التصنيف السيادي الدولية بتوجيه الدعوم لمستحقيها والحد من المصروفات الحكومية وتنويع الإيرادات وتطويرها وإيجاد أدوات تمويلية أكثر استدامة للموازنة العامة.

التحول الرقمي الكامل لجميع الخدمات الحكومية المقدمة.

رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة لتفعيل الحوكمة في الأجهزة الحكومية وبناء القدرات.

