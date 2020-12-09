«الثانية» للخالد.. والـ 37 في تاريخ البلاد

وطن النهار

كلف صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمس سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة للكويت والـ37 في تاريخ البلاد السياسي.

وتعد الحكومة الجديدة التي كُلف سمو الشيخ صباح الخالد باختيار أعضائها الثانية لسموه منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في 17 ديسمبر عام 2019 حتى السادس من الشهر الحالي إذ تقلد هذا المنصب سبعة أشخاص قبله منذ عام 1962 وحتى الآن.

ووفقا للمادة (56) من الدستور الكويتي يعين صاحب السمو أمير البلاد رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء كما يكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم وفقا للمادة ذاتها بحيث لا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

وترأس المغفور له الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح أول وزارة في تاريخ البلاد السياسي في يناير عام 1962 فيما ترأس المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح وهو الحاكم ال12 للبلاد الوزارات الثانية والثالثة والرابعة منذ يناير عام 1963 حتى نوفمبر 1965.

وبعد ذلك ترأس المغفور له الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ13 للبلاد الوزارات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة التي امتدت فتراتها بين ديسمبر 1965 وديسمبر 1977.

أما الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح فقد ترأس 11 وزارة امتدت من الوزارة العاشرة في فبراير عام 1978 وحتى الوزارة الـ20 التي تشكلت في فبراير عام 2001.

وفي يوليو عام 2003 ترأس أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزارة الـ21 في تاريخ البلاد التي استمرت حتى وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

وترأس سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الوزارات من ال22 إلى الـ28 في تاريخ الكويت السياسي خلال الفترة من فبراير 2006 إلى ديسمبر 2011.

وترأس سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الوزارات من الـ29 إلى الـ35 في تاريخ البلاد السياسي خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى نوفمبر 2019.

