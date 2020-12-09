مؤشرات إيجابية في السنة الأولى

وطن النهار

شهدت الأشهر القليلة الماضية باشراف مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء تحسنا في ترتيب الكويت في مؤشر الأداء البيئي ومؤشر السلام العالمي وتنمية الحكومة الالكترونية والخدمات الالكترونية ورأس المال البشري والبيانات الحكومية المفتوحة والمشاركة الالكترونية كما تمت ترقية بورصة الكويت إلى حالة الأسواق الناشئة على مؤشر (ام اس سي آي) وحقق صندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية أرباحا استثمارية قياسية بعد مراجعة استراتيجية المؤسسة الاستثمارية وقامت شركة نفط الكويت بتصدير أول شحنة عالمية للنفط الثقيل من حقل جنوب الرتقة ما يحقق إيرادات إضافية للدولة في الوقت الحاضر ويسهم في تلبية جزء حيوي من الاحتياجات المحلية للطاقة.

