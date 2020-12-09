«نزاهة»: «كورونا» كلَّف 10 سنوات من التراجع الاقتصادي

وطن النهار

قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تعد مرجعا مهماً للجهود العالمية لمكافحة ظواهر الفساد، وتعد أول صك دولي لمكافحة فساد دولي ملزم قانونا تنظم له 187 دولة في العالم.

وأضافت (نزاهة) في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، ان المناسبة تأتي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتحديات التي فرضتها ظروف وآثار هذا الوباء على كل الأصعدة، مكلفا العالم عشر سنوات هي قيمة التراجع الاقتصادي الذي تعرض له، ورغم هذه التحديات ومخاطرها الا أن النزاهة والشفافية أثبتت نجاحا ساهم في تخطي وتعافي الكثير من الدول للجائحة، في وقت تكثف فيه الجهود الدولية للحد من مخاطر الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة للحد منه ومنع أسبابه.

وبهذه المناسبة أطلقت الأمم المتحدة شعار ( التعافي تحت راية النزاهة) كشعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2020. حيث أظهرت أزمة الوباء العالمي مجموعة من مخاطر الفساد، ومنها المتعلقة بالأموال العامة والمشتريات الطارئة والتبرعات بين الدول والتي تقدر بمليارات الدولارات. والتي تخلق فرصاً مثالية لتفشي الفساد، في ظل استغلال ضعف الرقابة وعدم كفاية الشفافية لاسيما في حالات الطوارئ للتصرف بعجلة دون التحقق من العمليات والموردين.

وعلى الرغم من تلك التداعيات الا انه كان لتكاتف العديد من الدول وتضامنها مع شعوبها مع ارتفاع مستوى الشفافية وتدفق المعلومات والتعامل الاستباقي والوقائي مع الجائحة أسهم في بناء جسر من الثقة ورفع مستوى الوعي لدى الجماهير بمخاطر الاوبئة والفساد المحيط بها، مع ادراك لأهمية الشفافية والنزاهة والحوكمة في الحد من مخاطر الفساد والوقاية منه.

وبينت (نزاهة) أن تفعيل استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 تمثل أولوية مهمة على صعيد عملها خصوصا في تفعيل المبادرات التي تسهم في ارساء قواعد الحوكمة وشفافية المعلومات وتحسين التشريعات لتعزيز النزاهة وارساء مبدأ الشفافية مع العمل نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي والادراك بضرورة التغيير الايجابي كخطوة استباقية للحد من الفساد في اطار المسؤولية المجتمعية والشراكة الحقيقية مع جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

واختتمت (نزاهة) بيانها مؤكدة أن أهمية المضي قدما لارساء الحوكمة العالمية وضمان حماية المبلغين عن الفساد، والصحافيين الذين يسهمون في كشف الفساد مشيرة لدور وسائل الاعلام في نقل المعرفة والحقيقة وغرس القيم ونشر الثقافة ومحو الأمية الرقمية للوصول للمعلومات الصديقة والموثوقة، وادماج القيم المضادة للفساد في التعليم الذي يعد جوهر الوقاية، من خلال رعاية النشء من سن تكوين القيم واكتساب المهارات المعززة للسلوكيات الاخلاقية وبناء ثقافة العدالة والعمل ضمن المناهج التعليمية والتوجيهية. ودعم القدوات الشبابية لبناء جيل واثق ومعزز بالنزاهة والشفافية وتطوير التفكير النقدي ورفع مستوى المسؤولية مع وجود مجتمع مدني ودولي داعم وحاضن لهم لأنهم جزء أساسي من كل الحلول وصولا الى تمكين المجتمع من بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.

