301 أصيبوا بـ«كورونا» و297 تماثلوا للشفاء

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 144900 في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 900 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ (كونا) ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3362 حالة.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 5783 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1152203 فحوص. وجدد الدعوة الى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 297 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140638 حالة.

