لجنة تحقيق بشأن انتحار «غير كويتي» في مخفر الوفرة

وطن النهار

قالت وزارة الداخلية ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح امر بتشكيل لجنة تحقيق حول انتحار شاب (غير كويتي) في دورة مياه نظارة مخفر شرطة الوفرة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعه وما اذا كان هناك اي تجاوز او خلل في الاجراءات.

ووجد الشاب (مواليد 1988) الذي كان موقوفا على ذمة احدى القضايا ومحجوزا في غرفة النظارة، معلقا بقطعة قماش داخل دورة المياه الخاصة بالنظارة وقد فارق الحياة.

قال رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الانسان المحامي علي البغلي، ان اللجنة تابعت باهتمام حادثة انتحار شاب في نظارة مخفر شرطة منطقة الوفرة قبل يومين، متحدثا عن اتصال

تم مع وكيل وزارة الداخلية بهذا الصدد.

وقال البغلي، ان اللجنة طلبت في مراسلة رسمية لوزارة الداخلية بمعلومات عن هذه الحادثة وملابساتها ونتائج تحقيق أجهزة الوزارة فيها في أقرب فرصة حتى يتاح للديوان عمل ما يلزم تجاهها.

