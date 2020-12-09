«الإطفاء»: إنقاذ مواطن محشور في مركبته ووفاة آخر بحريق منزل بسلوى

وطن النهار

ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الاطفاء العام بأن مواطنة من مواليد 1962 لقيت مصرعها تفحما واصيب اثنان بالاختناق في حادث حريق منزل في منطقة سلوى مساء أول من أمس الاثنين، وأوضحت الادارة بان فرق الاطفاء توجهت الى موقع الحادث من مراكز البدع ومشرف وتبين لها بأن الحريق في غرفة بالدور الأرضي وقد تمت عملية مكافحته واخماده، فيما عالجت فرق الطوارئ الطبية المصابين بالاختناق في الموقع، وقد باشر فريق التحقيق عمله لمعرفة أسباب الحادث.

وتعاملت فرق الاطفاء مساء اليوم ذاته مع حادث انحشار مواطن اثر اصطدام مركبته بآلية تعبيد الطرق حيث قام رجال مراكز اطفاء مشرف والاسناد بإخراجه وتسليمه للطوارئ الطبية واسعافه للمستشفى وهو في حالة حرجة.

وذكرت الادارة في بيان لها بأن فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية أغلقت 5 منشآت مخالفة بعد صدور قرار من رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، وأوضحت الادارة بأن نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد أشرف على عملية الاغلاق الاداري كون هذه المنشآت تحتوي على مخالفات جسيمة وغير مطابقة للاشتراطات الوقائية، هذا وأعطى اللواء خالد عبدالله تعليماته الى فرق التفتيش بتكثيف الحملات المفاجئة لازالة أي مخالفات تهدد الأمن المجتمعي وتعرض سلامة الأرواح والممتلكات للخطر.

