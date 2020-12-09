العجيل شكر رجال القضاء وأعضاء النيابة

وطن النهار

أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل عن خالص الشكر والتقدير لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على ما بذلوه من جهد وتضحية لاتمام انتخابات مجلس الامة 2020 بنجاح وبشفافية ونزاهة شهد لها القاصي والداني في ظل ظروف صحية استثنائية.

وأشاد العجيل في بيان له بمناسبة انتهاء انتخابات مجلس الأمة 2020 بجهود العاملين بوزارة العدل ورجال الأمن في وزارة الداخلية والمختصين بوزارة الصحة على تعاونهم مع رجال السلطة القضائية بالعمل على استقرار الأمن والأمان داخل اللجان الانتخابية وخارجها حتى تمام إعلان النتائج الرسمية.

