الجاسم: خطة شاملة لتطوير النظم الإلكترونية

وطن النهار

اعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم عن اطلاق التطبيق الجديد «بلدية 139» الذي يتيح للجمهور التسجيل والتصوير في التطبيق ليقوم فريق من بلدية الكويت وبسرية تامة بالتعامل الفوري ومتابعة ما ارسل مع الشكاوى الواردة سواء كانت شكوى او طلبا.

وأضاف الجاسم خلال المؤتمر صحافي لتدشين العرض الذي عقده امس بحضور مدير عام البلدية أحمد المنفوحي ان النظام 139 يعمل كذلك مع برنامج الواتساب لمنح الجمهور وسيلة فعالة تمكنهم من الابلاغ عن الشكاوى المتعلقة بأعمال البلدية، مشيرا الى انه يمكن الجمهور من متابعة ومعرفة من استلم الشكوى او تعامل معها من موظفي البلدية المختصين والجهات المعنية الاخرى، مؤكدا ان البرنامج تم اعداده بتعاون كبير من موظفي ومسؤولي البلدية ولم يكلف البلدية مبالغ تذكر بل جاء رغبة من المعنيين بالعمل للوطن والعطاءالذاتي كونه عملا فنيا بحتا وسيكون تحت متابعة ومراقبة ادارة الخدمات وقطاع النظافة والجهات المعنية.

وأشار الجاسم الى ان نسبة الشكاوى التي تلقتها البلدية عبر خدمة الـ«واتساب» من فبراير الماضي قبل الاعلان البرنامج 75 % مايعادل 90 الف شكوى مختلفة خلال ازمة «كورونا».

وأوضح انه يمكن اضافة جهات اخرى وشكاوى متنوعة لجميع المشاكل التي يتعرض لها الناس في الشارع مشددا على افتراض حسن النية في كل الاعمال لان افتراض سوء النوايا في الاعمال لن يحقق الانجاز بل لن يسمح له، مؤكدا ان هذه النوعية من البرامج اصبحت سهلة ومتاحة في البلدية تمكّن الجميع من تعاطي الامور بشكل روتيني ومشيرا الى تحديث الاجهزة والسيرفرات في نظم المعلومات وذلك يتطلب جهدا ووقتا اضافيا ولايعني ذلك ان الانظمة والنت فيها عطل بل قد يكون المتعامل معها غير مستوف للمعلومات المطلوبة اضافة الى ان هناك خطة شاملة لتطوير كافة النظم البلدية.

واستعرض بشكل مختصر عددا من التطبيقات التي اطلقتها البلدية خلال الاشهر الماضية وهي جنائز الكويت وبرامج حجز المواعيد بسبب جائحة كورونا والذي مازالت تستخدمه لاستمرارها، كما استعرض نظام الحضور والانصراف الذي تجريه البلدية الان والذي يمنح كل موظف ساعات العمل التي يقوم بها والبصمة وما يترتب على تواجده في مقر العمل، وكذلك نظام السجل العام الذي يسهل جميع اجراءات المراجعين خاصة للمواطنين والشركات.

وكشف الجاسم عن تطبيق آخر جديد قائلا انه من اهم البرامج التي اعتز بها شخصيا حيث عمل به سنين طويلة وتم تطويره ليكون منصة للنظم والبيانات العقارية والتنظيمية والمخطط الهيلكي اضافة لملفات البناء حيث تحول من برنامج تقليدي الى برنامج كبنك للمعلومات المساحية والمخطط الهيكلي والتصوير الجوي ورخص البناء وبمجرد الضغط على اي قسيمة في البرنامج يعطيك ملفها الكامل في البلدية وهو اساس التعامل في الفترة القادمة.

وقال كل هذه المخططات التي يحتاجها المراجع يحتويها هذا البرنامج وسيكون جزءا من عمل البلدية اليومي، مضيفا اننا اطلقنا هذا النظام ليكون خاصا بالبلدية ليكون على نسق الخط الساخن المعمول به في البلدية.

