«البلدية» باركت إنشاء «رعاية المسنين» ومسجد القصمة

وطن النهار

?

وافقت البلدية على انشاء وانجاز وصيانة مبنى وحدة رعاية المسنين في منطقة حولي قطعة رقم «88» مع تخصيص واستحداث مواقف سيارات سطحية بمساحة 2025,15 مترا مربعا.

كما وافقت البلدية على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع سكن خاص عائلي للائمة والمؤذنين بمساحة 400 مترمربع في منطقة الفردوس قطعة رقم «9».

وخاطب مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي بأنه تمت الموافقة على المواضيع المطروحة مع الالتزام بشروط وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ، مع تخويل الادارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع اي خدمات اخرى.

كما اكد المنفوحي في طلب اخر لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية موافقة البلدية على تخصيص موقع مسجد «القصمة» بمساحة 625 مترا مربعا باتجاه القبلة مع مواقف سيارات بمساحة 1058 مترا مربعا في منطقة الشرق قطعة رقم «8» كمسجد بديل عن الذي تم هدمه تنفيذا لقرار المجلس البلدي شريطة التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام باشتراطاتها.

