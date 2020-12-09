أعضاء في «البلدي»: ما بدلات موظفي مراكز النظافة وإشغالات الطرق؟

وطن النهار

قدم أعضاء المجلس البلدي: عبدالسلام الرندي، مها البغلي واحمد هديان سؤالا لرئيس المجلس عما تم توفيره من احتياجات وبدلات لموظفي البلدية في مراكز النظافة العامة واشغالات الطرق.

وقالوا في تصريح صحافي ضمن زيارتنا لمراكز النظافة العامة واشغالات الطرق بالبلدية في عدد من المحافظات واستماعنا لموظفي ومفتشي البلدية وما يقومون به من جهود لأداء واجباتهم الوظيفية اليومية لاحظنا عدم توفر الموارد اللازمة لتسهيل اعمالهم وما يتعرضون له من اخطار سواء كانت جسدية او امنية او تلف المركباتهم الخاصة اثناء العمل واثناء الجولات التفتيشية خاصة في المناطق النائية مثل السالمي والعبدلي وكذلك تعرضهم لخطر الاصابة بفيروس كورونا اثناء عملهم الميداني ومخالطتهم المباشرة للكثير من المواطنين والمقيمين وحيث ان العديد منهم طالب بصرف بدلات ومركبات تسهل عليهم القيام بواجباتهم على اكمل وجه.

وتساءلوا ما الذي قدمته ووفرته البلدية من احتياجات لموظفيها في هذه المراكز حتي يسهل عليهم القيام بمهامهم الوظيفية على اكمل وجه؟ وما البدلات التي تصرف لهم وهل يتم صرف البدلات لجميع موظفي هذه المراكز ام يتم الصرف لموظف دون الاخر؟ مضيفين يرجى تزويدنا بالكشوفات الخاصة بموظفي البلدية والذين يستحقون البدلات ولم تصرف لهم حتى الان، وهل تم توفير سيارات لهم تلائم طبيعة عملهم؟

