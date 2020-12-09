إزالة 17 تعدياً حول المحولات وأعمدة الإنارة في «مبارك الكبير»

وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات الميدانية للفريق الرقابي بقسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير لازالة التعديات في مناطق المحافظة خاصة ازالة التعديات المختلفة المتواجدة حول المحولات وأعمدة الانارة الكهربائية لتأمين وصول الكهرباء. وفي هذا السياق اوضح رئيس قسم ازالة المخالفات في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.ماجد المطيري بأن حملة ازالة التعديات المتواجدة حول المحولات وأعمدة الانارة الكهربائية بدأت منذ شهر مارس الماضي بتوجيهات نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار ومدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.فهد الخرينج. واشار المطيري الى ازالة 16 تعديا تعيق اعمال الصيانة لأعمدة الانارة في مناطق «ابو فطيرة - القرين - الفنيطيس- صباح السالم»، فضلا عن ازالة تعدي في منطقة القصور. ولفت الى ان الفريق الرقابي بقسم ازالة المخالفات يقوم بتوجيه انذار لمدة 9 أيام لصاحب المخالفة لازالتها وفي حال عدم الاستجابة بازالة المخالفة خلال فترة الانذار يتم تطبيق الازالة مع تحرير محضر مخالفة وتحميل المخالف تكاليف الازالة.

