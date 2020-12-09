«المواصلات»: مليون و170 ألف دينار لربط 907 مدارس

وطن النهار

اعلنت وزارة المواصلات عن الانتهاء من توقيع عقد مشروع استكمال شبكة الالياف الضوئية (الفايبر) لربط مدارس وزارة التربية مع مقاسم وزارة المواصلات التي يبلغ عددها 907 مدارس بمبلغ مليون ومئة وسبعون ألف دينار كويتي، من خلال شبكات الالياف الضوئية لتوفير خدمات الانترنت والاتصال فائق السرعة لتصبح بنية تحتية اساسية تعتمد عليها وزارة التربية في مشاريعها للتعليم الالكتروني وما تتطلبه العملية التعليمية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان مدة استكمال تنفيذ الاعمال تبلغ 6 أشهر وتبدأ من شهر ديسمبر الحالي ولغاية مايو 2021، لافتة الى ان الربط سيكون من مقسم مشرف والنزهة والعارضية والجهراء والرقة مع المدارس وذلك عن طريق مد كوابل للالياف الضوئية الى جميع مدارس الكويت.

واشارت الوزارة الى اهمية هذا المشروع الذي يعد بنية تحتية لكثير من مشاريع وزارة التربية ويدعم توجهاتها في مشاريع التعليم الالكتروني ويخدم توجه الدولة في مشاريع التحول الرقمي ما سيوفر على ميزانية الدولة ما يقارب 300 ألف دينار سنويا وهي كلفة العقود السنوية لخطوط ربط المدارس وادارات وزارة التربية.

وأوضح البيان ان وزارة المواصلات ستحتفظ بقيمة 10% من اجمالي مبلغ العقد كتأمين بعد انتهاء الشركة المنفذة لجميع الاعمال لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة عام كامل لضمان سلامة تشغيل المشروع من خلال فريق مشترك بين المواصلات ووزارة التربية لمتابعة اعمال العقد.

واشاد بيان الوزارة باهتمام ومتابعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص ووكيلة وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب لسرعة انجاز هذا المشروع وتذليل جميع العقبات والدور الكبير الذي بذلاه في متابعة خطوات المشروع وتسخير جميع امكانيات قطاعات الوزارة ليرى هذا المشروع النور ولتحقيق رؤية الكويت المستقبلية للتحول الرقمي.

