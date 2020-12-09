تسجيل مليون فيديو تعليمي

وطن النهار

علمت «النهار» أن وزارة التربية، وقعت اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لتحويل اشتراكها الخاص ببرامج مايكروسوفت المستخدمة في نظام التعليم عن بعد لترقية اشتراكات الوزارة من المرحلة A1 إلى شريحة A3 التي تشمل الحصول على صلاحيات أكبر وامتيازات مفتوحة.

وأكدت المصادر أن المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من فتح الشريحة للمعلمين والمعلمات سيتاح لمستخدمي برامج التعليم عن بعد «تيمز» و«ستريم» وغيرها صلاحيات أكثر، مبينة أن التحول إلى هذه الشريحة يضمن للمعلمين رفع ملفات الفيديو الحصص التعليمية المسجلة على «ستريم» دون تحديد سقف محدد لعدد الفيديوهات.

ولفتت إلى أن التربية واجهت مشكلة خلال اليومين الماضية تمثلت بتوقف برنامج «ستريم» عن استقبال ملفات الحصص الخاصة بالمعلمين بعد بلوغ عدد ملفات الفيديو المرفوعة مليون فيديو وهو الحد الأقصى المسموح به لكل مؤسسة تعليمية في برامج مايكروسوفت المجانية، غير أنها عالجت المشكلة من خلال هذه الاتفاقية.

وبينت أن الوزارة ممثلة في الدعم الفني تعمل على قدم وساق لتفعيل الاشتراك لجميع المستخدمين والذي يفوق عددهم إلى 100 ألف مستخدم، منوهة، في ذات الوقت إلى أن الاتفاقية ضمنت حصول المستخدمين على صلاحيات بتشغيل برامج مايكروسوفت المجانية على 500 ألف جهاز دون الحاجة لشرائها، حيث تتيح الشركة لكل مستخدم من التربية تشغيل هذه البرامج على 5 أجهزة ذكية بشكل مجاني.

