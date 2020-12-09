الكويت حققت ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط تحصيل اختبارات تيمز وبيرلز

وطن النهار

فيما حققت الكويت ممثلة في وزارة التربية، ارتفاعا ملحوظا في نتائج تحصيل الطلبة في اختبار تيمز 2019 مقارنة بنتائجهم عام 2015 بعد ان استطاع طلبة الصفين الرابع والثامن تحقيق قفزة في متوسط تحصيل اختبارات العلوم والرياضيات العالمية التي عقدت عام 2019، تراجعت الكويت في الترتيب بين الدول.

وسجل جدول دلائل الاداء القابلة للمقارنة، ارتفاعا ملحوظا في متوسط درجات طلبة الصف الثامن من 392 في عام 2015 إلى 403 في عام 2019 في اختبار الرياضيات ومن 411 إلى 444 في اختبار العلوم، كما سجل ارتفاعا طفيفا في متوسط درجات طلبة الصف الرابع من 353 في عام 2015 إلى 383 في عام 2019 في اختبار العلوم الرياضية ومن 337 إلى 392 في اختبار العلوم.

ورصد جدول المقارنة، تأخر ترتيب طلبة الصف الرابع الابتدائي من 49 إلى 55 باختبار الرياضيات ومن 47 إلى 45 في اختبار العلوم، وتأخر طلبة الصف الثامن المتوسط من 33 إلى 36 في اختبار الرياضيات ومن 33 إلى 34 في اختبار العلوم.

في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة التربية لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية على أمل حصد ثمار الجهود التي بذلها المركز الوطني لتطوير التعليم بالتعاون مع قطاع البحوث والمناهج التربوية والتعليم العام، لتحسين مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية، لافتة إلى أنها حرصت على الاستفادة من نتائج «تيمز 2015 وبيرلز 2016» لوضع أفضل الممارسات لتحسين جودة التعليم في المرحلتين المتوسطة والابتدائية، في ظل تراجع ترتيب الكويت في هذا المجال خلال الأعوام السابقة.

يذكر أن الهيئة الدولية لتقييم التحصيل التربوي (تيمز) ومقرها العاصمة الهولندية امستردام، اعلنت نتائج التحصيل العلمي للدول المشاركة وعددها يفوق الـ 60 دولة حول العالم في امتحان مادتي العلوم والرياضيات على مستوى الصفين الرابع والثامن.

