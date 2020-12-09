السفارة الإماراتية نظمت لقاء نسائياً افتراضياً

وطن النهار

نظمت سفارة الامارات لدى الكويت بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام فى الدولة والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت لقاء افتراضيا شاركت فيه من الامارات فاطمة المحرزى مديرة ادارة الموارد البشرية بالاتحاد النسائي العام، ومن الكويت نوال الفزيع عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ود. لبنى القاضي رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وتناولت الجلسة الحوار حول تمكين المرأة. واستهلت المحرزي حديثها عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومدى اهتمامه بالمرأة كما أوضحت ما وصلت إليه المرأة في الإمارات على المستويات كافة، والكفاءة التي أثبتتها في مختلف مجالات العمل. ومن جانبها، أكدت نوال الفزيع ان المرأة الكويتية اثبتت جدارتها فى جميع التخصصات والمجالات بحصولها على الكثير من الحقوق والمزايا في مختلف القطاعات والمجالات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية، وحصولها على أعلى المناصب القيادية.