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السفارة الإماراتية نظمت لقاء نسائياً افتراضياً

سميرة فريمش
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الأربعاء 09 ديسمبر 2020

نظمت سفارة الامارات لدى الكويت بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام فى الدولة والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت لقاء افتراضيا شاركت فيه من الامارات فاطمة المحرزى مديرة ادارة الموارد البشرية بالاتحاد النسائي العام، ومن الكويت نوال الفزيع عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ود. لبنى القاضي رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، وتناولت الجلسة الحوار حول تمكين المرأة. واستهلت المحرزي حديثها عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومدى اهتمامه بالمرأة كما أوضحت ما وصلت إليه المرأة في الإمارات على المستويات كافة، والكفاءة التي أثبتتها في مختلف مجالات العمل. ومن جانبها، أكدت نوال الفزيع ان المرأة الكويتية اثبتت جدارتها فى جميع التخصصات والمجالات بحصولها على الكثير من الحقوق والمزايا في مختلف القطاعات والمجالات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية، وحصولها على أعلى المناصب القيادية.


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