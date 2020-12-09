القطان والحمد: لم نحدد بعد صوتينا في «الرئاسة»

وطن النهار

أكد النائب د. علي القطان ان ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي من استباق للاحداث واعلان تصويته لرئاسة مجلس الامة غير صحيح ويعتبر مخالفة دستورية صريحة.

وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: لم اعلن موقفي حتى الآن وليعلم الجميع بأنني (اقدح من راسي) واقيّم الامور جيداً وبعدها اعلن موقفي.

من جانبه قال النائب احمد الحمد في تغريدات له عبر تويتر: ال اجتماع الذي حصل في ديوان الأخ بدر الداهوم كان موضوعه كما علمنا لاحقا يتصل بعمل المجلس ونؤكد على موقفنا بأن عمل المجلس يجب ان يكون تحت قبة عبدالله السالم ايا كان موقفنا من القضية المطروحة.

واضاف: تداول البعض موقفنا من التصويت للرئاسة اعتمادا على فرضيات وضعوها بأنفسهم دون ان يسألونا ودون اي تصريح من قبلنا ونؤكد ان كل تلك الفرضيات غير صحيحة بالمطلق لأننا الى الآن مازلنا في مرحلة التقييم مع الفريق الاستشاري.

وقال: ثم انه الى اللحظة لم تتضح بصورة واقعية اسماء المرشحين لمنصب رئيس مجلس الأمة ونائبه ونؤكد ان اختيارنا سيكون مبنيا على متطلبات المرحلة وبعد دراسة الأسماء المرشحة واكد الحمد اعتزازه بالانتماء الوطني وتمثيل جميع اطياف المجتمع الكويتي بمكوناته الثرية المتنوعة.

كما هنأ الحمد سمو الشيخ صباح الخالد بتعيينه رئيسا للحكومة مرة اخرى متمنيا لسموه السداد والتوفيق لخير الكويت والكويتيين.

وتمنى الحمد في تصريح له من سمو رئيس الحكومة اختيار وزرائه بعناية ودقة بناء على الكفاءة والجدارة والاستفادة من التجارب السيئة لبعض وزراء الحكومة السابقة.

وقال: ومثال عن التجارب السيئة الواضحة وتردي الاداء هو وزير الكهرباء الذي افرغ الوزارة من الكفاءات واتخاذ جملة من القرارات غير المهنية التي اثرت في الأداء العام للوزارة.

