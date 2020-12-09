الملا: الكويت تمر بظرف استثنائي

وطن النهار

وجه النائب د. بدر الملا الشكر الى اهل الكويت الذين حرصوا على المشاركة في الانتخابات رغم اجواء الطقس غير المستقر والظروف الصحية الاستثنائية،، واصلاً الشكر والعرفان لمن انتخبه ليعود عضواً في مجلس الأمة 2020.

وبين الملا، في تصريح صحافي، انه مستمر في نهجه الذي خطه لنفسه في المجلس السابق عبر «جدية الرقابة» و«جودة التشريع».

وشدد الملا، عقب نجاحه، على ان «جدية الرقابة وجودة التشريع»، ليس مجرد وعد انتخابي اتى من فراغ، بل هو تأكيد على نهج تبناه منذ سنوات وطبقه فعلاً داخل قاعة عبدالله السالم، الذي هو ترجمة صادقة لأعمال قام بها سلفاً. وجدد الملا تعهده بأن يكون رقيباً نزيهاً اثنا عمله البرلماني وأن يسعى لتقديم تشريعات تخدم اهل الكويت وتحقق لهم ما يصبون له من آمال.

وأشار الملا الى ان الكويت تمر بظرف استثنائي قاس ضربت تأثيراته جوانب الحياة كافة يتطلب التكاتف والتعاضد والسير على نهج قويم للخروج من هذا المأزق.

وشدد الملا على ان الأوضاع الاقتصادية من اكثر الجوانب تضرراً، مبيناً انه سيسعى لمزيد من الشفافية في الوضع المالي للكويت، ليتسنى السير على هدى في الاصلاح الاقتصادي، آملاً ان يعينه الله في تحقيق طموحات الشعب الكويتي في حماية المال العام وصون حرياتهم.

