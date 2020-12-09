الساير: العمل الفردي لا يحقق الغاية النبيلة.. نحتاج لخارطة طريق

وطن النهار

أكد النائب عن الدائرة الثالثة لمجلس الأمة مهند طلال الساير التزامه بما تعهد به اثناء ترشحه، مذكراً ببيان الجلسة الأولى الذي اعلن عنه في السابق، داعياً النواب الى تبنيه وطرحه في المجلس ليكون خريطة طريق للعمل البرلماني.

ووجه الساير في تصريح صحافي الشكر الى اهل الكويت الذين اصروا على المشاركة في العملية الانتخابية رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد الساير على انه سيسعى ليكون في قاعة عبدالله السالم مدافعاً عن حريات الشعب، حامياً للمال العام، مسانداً لتطلعات الشعب الكويتي لبناء غد افضل للأجيال المقبلة.

وجدد الساير تعهده بتحقيق اركان البيان الأساسية من خلال تعديل قانون الانتخاب، وتعديل النصوص القانونية المرتبطة بالحريات وتعديل قانون انشاء الدائرة الادارية، والزام الحكومة بتقديم برنامج عملها، وسرعة تقديم واقرار قانون العفو الشامل في قضايا الرأي، والتعديل الفوري للائحة مجلس الأمة الداخلية.

وأشار الساير الى ان البيان يأتي ايماناً بأن هذه الأولويات التي تمثل الاستحقاق الأولي في الفترة القادمة تستقر في ضمير الكثير من ابناء الشعب الكويتي، وان العمل الفردي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يحقق الغاية النبيلة من ذلك.

وبين الساير ان تعديل قانون الانتخاب يستهدف تحقيق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي لارادة الأمة بما يتضمن من انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وبما يمنع التدخل المباشر او غير المباشر الرسمي او غير الرسمي وتعديل النظم القانونية المرتبطة لكشف مظاهر الخلل في التأثير على ارادة الناخبين، اضافة الى منع التعيينات ذات الصبغة السياسية باعتبارها جريمة من جرائم الانتخاب.

وفيما يخص تعديل النصوص القانونية المرتبطة بالحريات، فتستهدف الحفاظ على سقف الحريات الذي اراده المشرع الدستوري من العبث، وكذلك تعديل قانون انشاء الدائرة الادارية لتمكين القضاء من النظر في مسائل منح وسحب الجنسية. ودعا الساير الحكومة الى الالتزام بتقديم برنامج عملها «فعلاً» ليتسنى لنواب الأمة متابعة عملها ومراقبتها ومحاسبتها.

وختم الساير بأنه سيضع نصب عينيه تلك الأمانة التي حملها له اهل الكويت، ليكون صوتهم المخلص في البرلمان المعبر عن ارادة الشعب.

