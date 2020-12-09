«التقدمية» دعت لتشكيل حكومة تتوافق مع مخرجات الانتخابات

وطن النهار

دعت الحركة التقدمية الكويتية الرئيس المكلّف الى تشكيل حكومة تتوافق مع الرسالة الموجهة من الشعب الكويتي في الانتخابات بضرورة التغيير والاصلاح.

وقالت في بيان لها، امس «وجّه الشعب الكويتي يوم الخامس من ديسمبر رسالة واضحة عبر نتائج الانتخابات النيابية تؤكد استياءه من تردي الأوضاع العامة في البلاد والنهج المتبع في ادارة شؤونها، كما تبين رغبته الجادة في احداث التغيير وتصحيح المسار السياسي والاقتصادي للدولة وتطلعه نحو تحقيق الاصلاح».

وأضافت «كنا ولا نزال نأمل ان يقرأ القائمون على العهد الجديد هذه الرسالة الشعبية، وأن يستجيبوا لها، بحيث تتشكل الحكومة الجديدة على نحو متوافق مع الرغبة الشعبية في التغيير وتصحيح المسار وتحقيق الاصلاح». وتابعت «من جانبنا نرى ان الكويت اليوم احوج ما تكون الى تحقيق مجموعة من الخطوات التي يؤمل ان يتخذها مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدان»، ولعل ابرزها: تحقيق انفراج سياسي يبدأ باطلاق الحريات والغاء او تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتماع الواردة في قوانين الاعلام الالكتروني، والجرائم الالكترونية، والمطبوعات والنشر، والاعلام المرئي والمسموع، وقانون جمعيات النفع العام، وقانون حرمان المسيء. وترتيب عفو شامل عن قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، والغاء ما تبقى من القرارات الجائرة بسحب الجنسية لأسباب سياسية. وتغيير النظام الانتخابي بالغاء مرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء. وتطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من العناصر الفاسدة، واستكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال. وتنظيم الحياة السياسية عبر قانون ديموقراطي لاشهار الجماعات السياسية على اسس وطنية. واقرار حل نهائي انساني عادل لقضية الكويتيين البدون ودمجهم في المجتمع، بعيداً عن النظرة العنصرية والمعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية. ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية المتمثلة في الانخفاض المريع لنسبة المواطنين الى اجمالي عدد السكان، بعيداً عن اي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الانسان والحقوق العمالية واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة عبر: تغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.

