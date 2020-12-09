المرأة في الانتخابات الكويتية

آراء

جاءت الرياح بما لا تشتهي المرأة الكويتية، حيث مجلس نيابي خالي الوفاض من أية سيدة، ومجلس نيابي جاء بعد انتخابات تشريعية في زمن الـ «كورونا» وهو يحاكي تحديات مرحلة عصيبة تمر، وأخرى توشك على الخروج من أنقاض مماحكات، وممارسات، ومعاول تعاطٍ مختلف مع قيادة جديدة للبلاد، ومستقبل مشرق للعباد، وحاضر يوشك أن يرمي بكل الرماة مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم، أو صميم معتقداتهم.

62 % جديد في جديد، لم يتم دخولهم إلى «نيابي» الكويت أو لم يكونوا بالمجلس القديم على الأقل، 28 مترشحة لم تنج من الفشل، وعشرات مما يطلق عليهم بصقور المجلس الراحل لم يفز أي منهم، ومعتدلون يحاكون تيارات مختلطة حكومية وإسلامية ويسارية، جاءت على طبق من ذهب إلى مجلس نيابي يتطلع إلى عالم كويتي أفضل، تحت قبة المجلس العتيد.

في المجلس قبل الماضي فازت أربع مترشحات، والماضي مترشحة واحدة، والراهن كان «الصفر» هو الفائز الوحيد.

الأسئلة تبشر بكوتة محتملة للمرأة، حيث وجودها في مجالسنا النيابية ضرورة حتمية، وبقاؤها على مقاعدها المؤثرة أهمية وطنية، لا يصح ولا يستقيم أن تصبح أثرًا بعد عين، حيث المرأة هي نصف المجتمع، هي المشارك في الأحداث، والصانع لحركة التاريخ، والمهيمن في روح الأمة أية أمة، لم تتجرأ دولة الكويت الشقيقة بتاريخها النيابي العريق، وبديموقراطيتها الفريدة القائمة على «الخوض في الرأي الآخر» كلما لزم الأمر، بل واحترامه والاستماع له، وربما لتنفيذ مطالبه، كل هذا يطرح مزيدًا من الأسئلة، لماذا خلت مقاعد البرلمان الكويتي هذه المرة من المرأة؟ هل انتصر التيار الديني المتشدد وأقعدها في منازلها؟ هل جاء عصر كورونا مختلفا ومهددا لسلامة المقترعات المؤيدات للسيدات، والداعمات لحركتهن السياسية والثقافية في المجتمع؟

ربما يكون للجائحة دور، وربما يكون للمردود الذي كان متوقعا من المرأة تحت قبة المجلس أيضا دور، حيث التجربة في نظر البعض لم تكن مثمرة، والرسائل التي كان ينبغي أن تبعث بها المرأة إلى كل صنوف وفئات المجتمع الكويتي لم تكن بالإيجابية التي كانت تتوقعها المرأة ذاتها، قضايا المرأة، وحريتها، ومشاركتها يدًا بيد مع الرجل، كل هذه الأمور، بما فيها البيت الذي أصبح خاليًا من سيدة تدير، أو من أم تحن، أو من زوجة تكافح من أجل المحافظة على رخاء وازدهار الأسرة.

كل ذلك كان في جعبة التيار الرافض لانخراط المرأة في العمل السياسي تحديدًا واقتصار المشاركة السياسية على الترشح والتصويت وفي أحسن الأحوال على الدخول في مؤسسات المجتمع المدني المتاحة من خلف الستائر الحريرية التي يعلقها الرجل لكي يستحوذ على مقدرات صناعة القرار في دولة مستنيرة بأي معيار مجتمعي، وأي مقياس زمني، وأي اعتبار ديموقراطي.

المجلس النيابي في الكويت الشقيقة أصبح خاليا من «الجنس اللطيف»، وبات لزامًا على هذا المجلس أن يستفتي قلبه وعقله أكثر من أي وقت مضى، حيث الاستحواذ غير محمود بالنسبة لـ «نصف المجتمع» و«التكويش» غير مطلوب في هذه المرحلة بالذات، بل والتغول من فئة مسيطرة على فئات أخرى ربما يشكل تحديا للمجلس النيابي برمته وهو يبدأ دورته الساخنة وأمامه العديد من الملفات الحرجة أهمها: مرحلة ما بعد كورونا، الآثار، التداعيات، حالة الاقتصاد، والأهم القضايا الإقليمية المركونة على رف أزمات مزمنة كملف المصالحة الخليجية، التوتر مع إيران، والتواصل مع الأشقاء، وأخيرًا وليس آخرًا وضع النفط والعالم يخرج من أزمة وبائية استعصت على الحل طوال ما يقرب من السنة وتركت خلفها ضحايا بشرية بمئات الآلاف، وخسائر مالية بعشرات التريليونات، ووعودًا بعالم أفضل من كل ذي صفة، أو من كل له علاقة بكينونة صناعة القرار، برلماني، أو حكومي، أو اقتصادي، سواء كانت المرأة ضليعة في صناعته وسواء كان الرجل منفردًا متفردا من دون معين أو حليف أو طرف ثالث لا تُحمد عقباه.

