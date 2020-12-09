غياب العنصر النسائي بالبرلمان

آراء

شهدت الكويت قبل يومين العرس الديموقراطي وفوز انتخابات مجلس الامة 2020، نبارك ونهنئ جميع النواب الذين حصلوا على عضوية مجلس الامة، ونجحت الانتخابات رغم الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، ورغم اختلاف الممارسات في الانتخابات التي غلب عليها الطابع الالكتروني وتركيزه على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، غير ما تعودنا عليه من خلال الندوات والمقرات الانتخابية وحضور الجمهور، ما فسره البعض ان ذلك كان له تأثير كبير في ضياع فرص النجاح لأغلب المرشحين وقلة ومعرفة الناس بالمرشح..

ومن ناحية اخرى غياب تام للمرأة (ولعل حاجة في نفس يعقوب).

هل كان المقصود عدم التصويت للمرأة قناعة أم عمدا... كم كنت سعيدة عندما علمت بمشاركة 33 مرشحة في الدوائر الخمس لدرجة تفاءلت جدا بفوز المرأة بأكثر من مقعد بالمجلس.. وكم خاب ظني عندما لم تحظ أي امرأة بالفوز بالرغم من وجود قامات وهامات تقدمن بالترشيح..

كوني رئيسا سابقا بلجنة المرأة العاملة باتحاد عمال الكويت.. ادافع وأناصر المرأة واتساءل ما اسباب عدم فوزها.. ووجدت الاجابة عند الاغلبية.. بان مجتمعنا الكويتي ذكوري، حيث مازال البعض يرفض اختيار المرأة، حيث ان العادات والتقاليد تمنع اختيار المرأة، بالرغم ان المرأة تقف مع قضايا المرأة وهي الأقرب لها ومن ضمن خطة التنمية لكويت جديدة 2035 والهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دليل على أهمية المرأة في التنمية.

فقد اثبتت المرأة الكويتية جدارتها في مختلف القطاعات الحكومية والمجالات وكان لابد من الثقة بنجاحاتها وانجازاتها لكني على أمل أن يكون لها نصيب في التشكيلات الوزارية الجديدة لحكومة الكويت.

وفي هذه المناسبة أوجه رسالة الى جميع النواب لمجلس الأمة الكويت أمانة في ارقابكم حافظوا عليها بتطبيق ما جاء بدستور الكويت وما جاء هو في المادة 20: ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع المستوى المعيشي وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.

ومادة 17: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.

بالنهاية، أسأل الله تعالى الخير والصلاح لمن منحناهم الثقة من النواب وأن يكونوا عند حسن ظن الوطن والمواطن وان يلهمهم الله القدرة والارادة والعزيمة بنهضة للبلاد ومنع الفساد.

بقلم : د. منى أحمد قاسم

مديرة مساعدة بوزارة التربية

مستشارة تدريب تربوي