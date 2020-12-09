جمالية الديموقراطية الكويتية

آراء

شهدت الكويت تظاهرة انتخابية رائعة، ومشهدا مهيبا في العرس الديموقراطي الذي عشناه والمتمثل في انتخابات مجلس الأمة اذ حقق هذا العرس العديد من المكاسب السياسية، وأرسى الكثير من القيم المتأصلة في هذا الشعب الكريم ومن هذه المكاسب زيادة الوعي الشعبي لدى جموع الكويتيين، وزيادة ايمانهم بقيمة صوتهم الانتخابي، وقد ظهر ذلك جليا في اقبالهم منقطع النظير على صناديق الاقتراع والذي لم يُشهد له مثيل منذ عقود حيث كان حضورا بارزا، خصوصا وأن مراكز الاقتراع شهدت اقبالا واسعا من الناخبين في كل الدوائر، وسط ترتيبات متميزة وإعداد جيد لهذه الانتخابات، التي كرست المسار الديموقراطي، والمشاركة الشعبية الواسعة، مما أكد على التصاعد الكبير للوعي الشعبي بالمسؤولية المشتركة للجميع، وقد كان ذلك وسط اجراءات واحترازات صحية في ظل جائحة كورونا كوفيد -19. وقد اختار الناخبون، 50 عضوا لتمثيلهم في مجلس الأمة، ومن الملاحظ أن المرأة الكويتية لعبت دورا مهما وكبيرا في المتغيرات التي حصلت في الانتخابات وسجلت حضورها في انتخابات مجلس الأمة 2020م، وشاركت في العرس الديموقراطي، عبر الادلاء بصوتها واختيار من يمثلها في قاعة عبد الله السالم، وكان لها دور في تحويل مسار عملية التصويت لصالح مرشحين جدد مما عكس التوقعات التي كانت سائدة قبل بدء التصويت.

لقد أثبتت هذه المشاركة الوعي الكبير للمرأة الكويتية وتأثيرها في المشاركة المجتمعية والسياسية، كما شارك في هذا العرس جميع المواطنين بمشاعرهم وعواطفهم وإيمانهم بان وطننا الكويت العزيزة قادمة ومستمرة في التطور والبناء والتنمية من خلال الحياة النيابية المملوءة بالامال والتطلعات بمستقبل زاهر للكويت، وان هذه الممارسات الديموقراطية وجماليتها تعزز من الحالة التفاؤلية المستمرة في الساحة المجتمعية الكويتية في بناء هذا الوطن الغالي لتعطي صورا جمالية مشرقة لحاضرنا ومستقبلنا، كم كان للشباب الكويتي دور بارز في رسم أروع الصور لمعاني المسؤولية والقيم الاخلاقية المجتمعية عبر مشاركتهم الفعالة والمهمة والتي ترجمت من خلال حُسن الاختيار الذي ظهر في وصول نواب اصلاحيين الى قاعة عبدالله السالم لتحقيق الآمال التي يحلم بها المواطن الكويتي، حيث جاءت هذه الانتخابات مختلفة تماما إذ انشغل المجتمع الكويتي في الحديث عنها قبل بدء الاقتراع وحتى يوم التصويت.

أما المكسب الأكبر فهو انتصار الديموقراطية في الكويت وذلك باقصاء البعض من أصحاب المواقف الضبابية من خلال الصناديق والذين انشغلوا عن هموم المجتمع ومشاكله، وصبوا جل جهدهم في إشعال الكراهية بين المواطنين والجاليات في الكويت، ولم تقدم لهم هذه القضايا الفرعية التي تبنوها سوى التفنن في الاساءة الى المقيمين عبر تبني مشاريع قوانين ظاهرها تعديل التركيبة السكانية وباطنها تفريغ الكويت من الكفاءات التي أسهمت على مر التاريخ في بناء نهضتها، لذا يمكن القول ان الانجاز الحقيقي المأمول من هذه التظاهرة الديموقراطية الرائعة يجب أن يكون منصبا في معالجة المشكلات التي تتعلق بالمواطن ورفع العبء عنه وتقديم كل ما يخدم بلدنا من خلال دفع عملية التنمية و البناء والتطوير.

بقلم : يوسف شلاش البريك

إعلامي متخصص في الخطاب التنموي

Yoseffkw@hotmail.com

