الخصخصة.. سلاح حكومي لمواجهة العجز وتعزيز الإيرادات

مال وأعمال

قطار التخصيص يتجدد في الأجندة الحكومة المقبلة ، هكذا وصفت مصادر معنية لـ النهار التحركات الحكومية الرامية للخروج من أزمة شح السيولة التي واجهتها خلال فترة الأزمة، وتنويع مواردها المالية التي أرهقت بسبب الأعباء المالية التي أثقلتها تركة شركات القطاع العام والتي لم تنجح في تحقيق الرؤية المستقبلية لها.

وبينت المصادر أن المال العام تكبد خسائر مليارية بسبب سوء الإدارة التي كبلت بها شركات القطاع على مدى عقود ، مستدركة بالقول أن ما طرح منها للخصخصة كان نموذجاً فريداً وناجحاً بكل المقاييس وعزز ميزانية الدولة بالملايين وخفف من طأة الخسائر والعجوزات على المالية العامة وفتح الطريق أمام الكثيرين من خريجي الجامعات للالتحاق بسوق العمل.

وأضافت المصادر أن من بين الأمثلة التي حققت نجاحاً لافتاً رغم عمرها الزمني القصير بعد خصخصتها شركة البورصة التي نجحت في استقطاب المليارات إلى السوق الكويتي بعد الترقية الثلاثية التي حظيت بها وحولت بورصة الكويت إلى العالمية بلا منازع وجعلت الكويت محط أنظار المستثمرين الأجانب من كل دول العالم.

وأوضحت أن الكثير من الشركات التي لحقت بقطار التخصيص أثبتت نجاحات جيدة مالياً وفنياً ووفرت الكثير من الأموال للدولة ، وهو ما يشجع الحكومة على إعادة طرح برنامج التخصيص وبقوة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن التخفيف عن كاهل الميزانية في بند الرواتب بات أمراً ملحاً ، وهو ما يوفره التخصيص من خلال جذب خريجي الجامعات للعمل بالقطاع الخاص ورفع نسبة التكويت في العديد من القطاعات التي يسيطر عليها غير الكويتيين.

وتابعت المصادر قائلة : إن ملفات عاجلة وضرورية بحاجة لحلول جذرية أمام الحكومة المقبلة ، والتي من أهمها : التركيبة السكانية ، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ، إصلاح سوق العمل ، التوصل لتفاهمات مع نواب الأمة بشأن قانوني الدين العام وضمان التمويل وكذلك العمل على وضع برامج وآليات من شأنها تنويع مصادر الدخل.

وأضافت أن من بين الأمور الأخرى التي تحتاج لتحرك حكومي سريع ما يتعلق بتطوير المنظومة التشريعية الحالية خاصة المرتبطة بالشأن الاقتصادي والتي يأتي على رأسها قانون رقم 106 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعديد من القوانين التي أثبتت التجربة ضرورة العمل على معالجة جوانب القصور فيها وتعديلها بما يتوافق مع تشهده البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية من

تغيرات.

