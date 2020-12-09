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مال وأعمال

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12 مليون دولار خسائر بيع شقة في مانهاتن


خسر بائع شقة سكنية فاخرة في شارع المليارديرات في مانهاتن ما لا يقل عن 12 مليون دولار للتخلص من العقار، وفقًا لملفات عامة نقلتها شبكة «CNBC»،
وأبرم بائع الشقة عقداً الأسبوع الماضي بعد إدراجها للبيع مقابل 24.8 مليون دولار، لمدة 6 أشهر قبل أن يخفض السعر إلى 22.5 مليون دولار، حيث تحتوي على ثلاث غرف نوم، و4 حمامات، مع غرفة معيشة وغرفة طعام واسعة تطل على الحديقة المركزية «سنترال بارك».
وتم شراء الشقة من قبل البائع في عام 2014، في ذروة جنون العقارات في مانهاتن، مقابل 34 مليون دولار، وفيما لم يتم التوصل إلى سعر البيع النهائي فإن سعر الوحدة قد يكون أقل من سعر الإدراج - بخسارة محققة حوالي 12 مليون دولار أو أكثر.
وقال السمسار رايان سيرانت، الذي قدم المشورة للمشترين وأطلق مؤخرًا شركة الوساطة والاستشارات Serhant: «هذا هو أفضل سوق للمشترين رأيته».


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