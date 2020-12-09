أضخم شركة نفطية في العالم.. «ماجستير في الفساد»

مال وأعمال

قال تقرير «وكالة بلومبيرغ» الأميركية إنه لسنوات، أكدت أكبر شركة لتجارة النفط في العالم أنها لا تتسامح مطلقاً مع الفساد.

والآن اعترفت شركة Vitol Inc النفطية التي بلغت إيراداتها 225 مليار دولار في 2019، بأنها كانت تدفع رشاوى من خلال شبكة من الشركات الوهمية والعقود الوهمية.

وفي البرازيل، قام مسؤول تنفيذي في فيتول بتسليم الأموال إلى المتداولين في شركة بيتروليو برازيليو النفطية مقابل الإفصاح عن السعر الذي ينبغي أن تقدم فيه فيتول عطاء للفوز بمناقصات من شركة النفط البرازيلية الحكومية (بيتروباس). هذه الرشوة، هي جزء مما يسمى بفضيحة وصف رئيس بتروبراس بعدها شركة «فيتول» بأنها حاصلة على «ماجستير في إدارة الأعمال عبر الفساد».

فضائح الشركة تعتبر انتكاسة لجميع التجار، وتقوض الجهود المبذولة للتخلص من سمعة المخالفات التي تعصف بالصناعة النفطية. وقال جان فرانسوا لامبرت، مستشار ومصرفي سابق في مجال التمويل التجاري لـ «بلومبيرغ»: «إن المخاطرة التي يتعرض لها المتداولون في مثل هذه الفضائح هائلة. لا يجب أن يتم التسامح مع السلوكيات السيئة بعد الآن، ولا بد أن تنكشف مثل هذه الأفعال عاجلاً أم آجلاً».

بالموافقة على دفع ما يزيد قليلاً عن 160 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والبرازيل، اعترفت فيتول برشوة المسؤولين الحكوميين لأكثر من عقد، بين عامي 2005 و 2020، كما تظهر وثائق وزارة العدل الاميركية.

