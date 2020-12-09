مال وأعمال

أقرت الأرجنتين ضريبة ثروة جديدة لمساعدة الحكومة على دفع تكاليف الإمدادات الصحية وإجراءات الإغاثة الاقتصادية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»،

أقر المشرعون في مجلس الشيوخ مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم «ضريبة المليونير»، بأغلبية 42 صوتًا مقابل 26.

ويستهدف القانون الجديد أصحاب الثروات التي تزيد عن 200 مليون بيزو (2.4 مليون دولار) - ويبلغ عددهم نحو 12000 شخص - يجب عليهم دفع ضريبة لمرة واحدة لا تقل عن 2%. وقالت حكومة يسار الوسط إن التشريع قد يجمع ما يصل إلى 3.7 مليارات دولار، مع استخدام الأموال لشراء المعدات والإمدادات الطبية، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة الأحياء الفقيرة.

ووفقاً لوكالة «فرانس برس»، سيتم توزيع العائدات بواقع 20% للإمدادات الطبية، و20% ستذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، و15% للإعانات الاجتماعية، و20% لمنح الطلاب، و25% لمشاريع الغاز الطبيعي.

