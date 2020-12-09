«وربة للتأمين» طرحت وثيقة ديسمبر بمزايا تأمينية شاملة

مال وأعمال

حرصاً منها على تقديم خدمات تأمينية متميزة لعملائها ، وتأكيداً على مواصلة دورها الريادي في السوقين المحلي والإقليمي طرحت شركة وربة للتأمين احدى الشركات الرائدة في مجال التأمين وثيقة ديسمبر بمزايا تأمينية شاملة

وفي هذا السياق قالت مديرة اتصالات البيع بالتجزئة وخدمة العملاء والعلاقات العامة والتسويق في الشركة شروق الهزاع ان وثيقة ديسمبر للسيارات تجسد فكر وربة للتأمين المتطلع دائماً لتقديم أفضل الخدمات للعملاء وأن الشركة تواصل طرح كل ما هو جديد لتقديم خدماتها التأمينية المتميزة التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، وتقديم باقة متكاملة من الخدمات التأمينية للعملاء، في إطار الحرص على توسيع نطاق الخدمة والقدرة على استيعاب جميع العملاء، نظرا لما تحظى بها شركة وربة للتأمين» من إقبال واسع للخدمات التي نوفرها ، وتعزيز الانتشار للشركة، مشيرة إلى توفير كل الامكانات الفنية والتقنية والكوادر البشرية المؤهلة وفق اعلى المعايير.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من الخدمات والمنتجات الجديدة تماما على سوق التأمين بالكويت والعالم وان فكرنا قائم على دراسة احتياجات ومتطلبات السوق، مشيرة إلى أن العميل واحتياجاته أولوية مطلقة لدى الشركة.

وتطرق رئيس فريق البيع بالتجزئة بالشركة محمد حسين الشمري أن وثيقة «ديسمبر» للسيارات التي تطرحها الشركة هي وثيقة شاملة تطرح مرة واحدة كل عام في شهر ديسمبر و تتضمن أفضل المزايا التأمينية للسيارات، مشيرا الى أن الوثيقة تهدف الى تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي قد تصيب المركبة المؤمن عليها نتيجة حادث. قد تتعرض له، وذلك في حال الخسارة أو التلف نتيجة لحادث تصادم أو انقلاب أو حريق، او سرقة لا دخل للمؤمن له في حدوثها.

واضاف الشمري: إلى جانب الابتكار الجديد في قطاع تأمين السيارات الذي يشهد تنافساً كبيراً و بعد دراسة سوق التأمين صممنا هذه الوثيقة بمزايا تأمينية شاملة ويحصل العميل من خلالها على تأمين سفر عالمي يغطي كوفيد -19 مجانا . بالاضافة الى تأمين الحوادث الشخصية لقائد المركبة (الزوج أو الزوجة) والأبناء وأبويه الراكبين معه.

وأشار إلى أن ميزة هذه الوثيقة تمكن العملاء من استرجاع 10 بالمئة من قيمة الوثيقة واستخدامها بتأمين آخر.

واكد الشمري ان «وربة» جاهزة خلال الفترة المقبلة لطرح المزيد من المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة المصممة لأجل عملائها المميزين والاهتمام بالعملاء والتركيز على خدمة ما بعد البيع للتأكد من رضا عملائها وان الشركة لديها القدرة على توظيف خدماتها الفنية في جميع المجالات بما يعزز قدراتها وحصتها السوقية وتجعلها ذات بصمة واضحة في سوق التأمين ليس على المستوى المحلي فقط، ولكن على المستويين الخليجي والعربي.

