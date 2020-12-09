«طيران الجزيرة»: فحص «PCR» بـ 22 ديناراً للعملاء

مال وأعمال

أعلنت طيران الجزيرة عن توفير فحص PCR لعملائها بسعر 22 ديناراً كويتياً فقط وذلك بالتعاون مع عيادة مركز الجارالله الألماني التخصصي المعتمد من قبل وزارة الصحة الكويتية لإجراء فحوصات PCR.

وتتوفر هذه الخدمة للمسافرين الذي يقومون بحجز رحلتهم المقبلة مع طيران الجزيرة عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق أو بالاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 177. ويمكن للعملاء حجز موعد للفحص قبل موعد الرحلة بالسعر المخفّض باستخدام تأكيد الحجز.

وتعليقاً على هذه الخدمة الجديدة، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: «يسعدنا أن نواصل خدمة عملائنا وتعزيز تجربة سفرهم مع طيران الجزيرة بتوفير هذه الخدمة الجديدة بسعر تنافسي للسفر بسلاسة إلى وجهتهم المفضلة مع الالتزام بمتطلبات السلامة التي تفرضها الدول».

تتخذ طيران الجزيرة جميع إجراءات السلامة والاحترازية على متن طائرتها وفي مبنى ركاب الجزيرة T5 لضمان سلامة المسافرين. ويُطلب من المسافرين الالتزام باللوائح الصحية المحلية المفروضة في كل من الكويت وسلطنة عُمان والامتثال بها قبل وخلال السفر.

وكانت الشركة قد أطلقت كذلك خدمة «المقعد المزدوج» التي تمكّن المسافرين من حجز المقعد الأوسط الذي بجانبهم علاوة عن مقعدهم، ليبقى خالياً ويمنحهم مزيداً من الراحة والأمان خلال السفر.